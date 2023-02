Allarme tsunami sulle coste pugliesi: cessata allerta rossa

BARI - E' rientrata l'allerta tsunami sulle coste pugliesi che era stata lanciata dalle prefetture sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato intorno alle 5.30 di lunedì 6 febbraio "un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17". L’allerta - si leggeva nella nota - poteva "interessare anche le coste pugliesi dalle ore 6:30 circa fino a cessato allarme".Infine il comunicato di cessato allarme, giunto alle 7.33: "Non si attendono ulteriori onde di maremoto. Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare", ha reso noto in una successiva nota la prefettura di Bari.Anche la Prefettura Bat informa la cittadinanza che, come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale e dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, l’allerta rossa tsunami per coste pugliesi è cessata. Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare.