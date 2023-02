Faeto, festa grande e tanti turisti per la Festa del Maiale

Non si erano mai visti tanti stand e tanti prodotti tipici che, nonostante il freddo pungente, sono stati apprezzati dai visitatori, che hanno affollato le viuzze del paesino francoprovenzale e fatto registrare il sold out nei ristoranti.Apprezzatissimo il soffritto, tipico di Faeto, insieme al pane unto, ai fagioli, al caciocavallo impiccato, alla focaccia e ai salumi di ogni genere, tutti a chilometro zero. Soddisfatto il primo cittadino, anche perché i turisti hanno potuto ammirare le risorse del posto, come il Museo Civico del Territorio.