Serie A: Inter-Milan 1-0

L'Inter dà l'impressione di dilagare, anche se dalla ripresa l'ingresso di Diaz dà velocità e rapidità alla fase offensiva milanista. Acerbi, Bastoni e Skriniar però sono un muro incrollabile. Onana si sporca i guanti solo sul tiro di Diaz. I nerazzurri potrebbero approfittare degli spazi che si aprono e infatti è sempre Lautaro ad impensierire Tatarusanu. Inzaghi inserisce Gosens e poco dopo Brozovic e Lukaku. Il motore dell'Inter continua a correre. Pioli si affida a Leao.

Nel finale di gara Giroud sbaglia l'aggancio dopo il contropiede del portoghese, ma prima del fischio finale a Lautaro viene annullato il raddoppio e Lukaku calcia all'angolo basso, ma il portiere rossonero è bravo a deviare. L'Inter conferma la supremazia cittadina dopo la vittoria in Supercoppa, il Milan sembra cadere all'inferno. Darmian e Dimarco appoggiano le azioni offensive tra le manovre di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro è il mattatore dell'attacco. Corre, fa da sponda ai compagni, lotta contro la retroguardia rossonera e ovviamente è sfiora la rete prima con il tiro dal limite, poi fermato da Tatarusanu. Poi l'incornata dal corner di Calah è rapida e vincente. Il Milan è lento ed è sovrastato dagli avversari. Messias non dà il supporto necessario e Tonali perde i duelli a centrocampo.

- L'Inter vince di corto muso, ma con l'incornata del "toro" Lautaro il derby di Milano. L'1-0 basta a stendere il Milan e appropriarsi del secondo posto in classifica, dove i rossoneri sono scavalcati anche dalla Roma. Inzaghi schiera Skriniar, promesso al Psg, Pioli lascia Leao in panchina con Origi che affianca Giroud. Nel freddo del Meazza l'Inter scalda i motori e non li spegne più. I nerazzurri sono padroni del campo.