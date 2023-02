BARI - Nelle ultime 24 ore sono 193 (ieri 209) i nuovi casi di Covid-19 in Puglia. Si registrano 2 decessi e 3.547 positivi, con un tasso di infezione del 5,4% (ieri 4,3%).Complessivamente sono 3.178 le persone attualmente positive, 106 quelle ricoverate in area non critica, 4 in terapia intensiva (ieri 5).Questa la suddivisione per provincia: Bari 54, Bat 10, Brindisi 39, Foggia 14, Lecce 54, Taranto 19, residenti fuori regione 3. (ANS