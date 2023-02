BRINDISI - Prosegue "Luce ai Riflettori" la stagione teatrale 22/23 del Teatro Kopò. Il prossimo appuntamento, in calendario il 18 febbraio alle 21.00 e 19 Febbraio alle 18.00, è con "Le Fuorigioco – Una dichiarazione di indipendenza". Una produzione Meridiano Zero di e con Michele Vargiu. Regia di Laura Garau. - Prosegue "Luce ai Riflettori" la stagione teatrale 22/23 del Teatro Kopò. Il prossimo appuntamento, in calendario il 18 febbraio alle 21.00 e 19 Febbraio alle 18.00, è con "Le Fuorigioco – Una dichiarazione di indipendenza". Una produzione Meridiano Zero di e con Michele Vargiu. Regia di Laura Garau.





Michele Vargiu racconta la storia vera della prima squadra di calcio femminile in Italia costituitasi sotto il fascismo.

Si chiamavano Marta, Rosetta, Losanna e Ninì. Un gruppo di giovani donne legate dall’amicizia che un bel giorno, nell’estate del 1932, ebbero una strana idea: mettersi a giocare a calcio, in tempi in cui lo sport più amato del mondo era impensabile da praticare per le donne.

Comincia così una storia straordinaria di sport e di lotta sociale, che porterà alla formazione della prima squadra femminile di calcio in Italia.

Un’opera di teatro di narrazione in cui lo spettatore viene letteralmente catapultato nelle atmosfere, nei dialoghi e nei ritmi di una squadra intera, e dove l’interpretazione fa vivere una moltitudine di personaggi in un’ora di monologo dove divertimento e drammaticità danzano insieme.

"Le fuorigioco" è una favola teatrale. E’ la storia di un sogno, la storia di un fatto accaduto a Milano ma che riguarda un intero Paese. La storia di un piccolo sogno pieno di ambizione, passato di mano in mano e diventato grande.

Per i più piccoli, invece, appuntamento con "La regina delle nevi", una produzione Teatro Kopó, con Francesca e Simona Epifani. Il 18 febbraio alle 16.30 e il 19 alle 11.

Un’impavida e giovane principessa inizia un lungo viaggio in cerca della sorella maggiore, i cui poteri hanno intrappolato il regno in un inverno perenne. Nel frattempo, a governare i sudditi, vi è un principe spietato e senza cuore, che tradisce l’amore della povera principessa. Aiutata dai suoi amici, riuscirà a convincere la sorella a ritornare a casa, salire sul trono e vivere finalmente la sua libertà?