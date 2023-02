Brindisi. Nelle scuole superiori e medie contro Bullismo e Cyberbullismo: tornano gli incontri promossi dal maestro Carmine Iaia e Uniti per lo Sport

BRINDISI - Un nuovo progetto educativo che persegua l’importante obiettivo di rinnovare i risultati in termini di partecipazione, apprezzamento e soprattutto denuncia ottenuti nel novembre 2022 in merito al delicato tema della violenza sulle donne, trattando tematiche delicate ed attuali direttamente con gli studenti nelle loro scuole. - Un nuovo progetto educativo che persegua l’importante obiettivo di rinnovare i risultati in termini di partecipazione, apprezzamento e soprattutto denuncia ottenuti nel novembre 2022 in merito al delicato tema della violenza sulle donne, trattando tematiche delicate ed attuali direttamente con gli studenti nelle loro scuole.





Sono queste le premesse con le quali il maestro Carmine Iaia, ed il team di professionisti che circa tre mesi fa hanno incontrato gli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado Liceo Scientifico "Fermi Monticelli", IPSSS "Morvillo-Falcone" e IISS "E. Majorana", hanno inteso rilanciare la proposta alle scuole brindisine, allargando la partecipazione anche agli Istituti Comprensivi, rivolgendo quindi la propria attenzione anche ai plessi secondari di primo grado ma affrontando, in questa occasione, l’argomento scottante e sempre attuale del bullismo e cyberbullismo, nel corso di momenti di confronto dello stesso genere, individuati nel febbraio 2023 ovvero nel mese in cui ricorre "La Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo".

Questo il calendario degli incontri stilato dagli organizzatori in accordo con gli istituti di riferimento:

- giovedì 2 febbraio 2023 ore 10-12 auditorium plesso ex "Belluzzi" Liceo "Fermi-Monticelli";

- giovedì 9 febbraio 2023 ore 10-12 auditorium IPSSS "Morvillo-Falcone";

- lunedì 13 febbraio 2023 ore 10-12 aula magna lC "Paradiso-Turano" plesso "Don Bosco";

- giovedì 16 febbraio 2023 ore 10-12 aula magna lC "Paradiso-Turano" plesso "Mameli";

- martedì 21 febbraio 2023 ore 10-12 aula magna IC "Casale" - Scuola media "Kennedy";

Il gruppo di professionisti che incontrerà i ragazzi sarà composto, per questa occasione, da:

- Dott.ssa Rita Sverdigliozzi, Dirigente Squadra Mobile Questura di Brindisi;

- Sara Cirací, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, mediatore penale/ scolastico e familiare, tutore di minori stranieri non accompagnati;

- Carmine Iaia, Maestro di Pugilato;

- Prof,ssa Annamaria Calabrese, Presidente Commissione Pari Opportunità e dal, che funge da moderatore del dibattito;

- Avv. Emanuela De Francesco, penalista del Foro di Brindisi;

- Nico Lorusso giornalista brindisino, esperto di comunicazione.

Il dibattito, adeguato alla platea con cui il team di esperti si troverà a confrontarsi, si avvarrà della capacità attrattiva del bisogno di narrarsi derivante dalle esperienze diretta delle aule scolastiche e/o dei contesti educativi, della ricerca dello spazio autentico dove, lontano da stereotipi, ciascuno studente possa manifestarsi per quello che è. Ogni relatore avrà il compito di avventurarsi con attenzione e competenza attraverso quel precario equilibrio che si vive nella fase adolescenziale, dove la denuncia e la lotta contro i fenomeni di bullismo possa essere raggiunto con la creazione di uno spazio di ascolto sincero dei bisogni più profondi dei giovani vissuta e vista come utile alternativa alla consueta mancanza di comprensione, empatia e accettazione di se stessi e degli altri. Infine l’opportunità di stimolare momenti di narrazione reciproca per agevolare l’emersione di dubbi, incertezze, paure, richieste con un dialogo costruttivo, critico, per comprendere le possibili resistenze e trasformarle in fattori di crescita.