Francavilla Fontana: la città si conferma "Comune ciclabile"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Francavilla Fontana si conferma per il terzo anno consecutivo "Comune ciclabile". Il riconoscimento – una iconica bandiera gialla – è stato assegnato dai vertici della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nel corso dell'annuale cerimonia che si è tenuta nella giornata di martedì 31 gennaio.





L’Associazione ha premiato gli sforzi dell’Amministrazione Comunale che ha introdotto in questi ultimi anni la bicicletta nell’agenda delle politiche per la mobilità sostenibile. Dopo l’avvio del bike sharing a Castello Imperiali e nel Parco Caniglia, le novità dell’ultimo anno riguardano l’adozione del PUMC, lo strumento urbanistico che disciplina i flussi ciclistici, il progetto da 853 mila euro per la realizzazione di un percorso ciclopedonale, l’introduzione della zona 30 nel Peraro e il potenziamento della pista ciclabile del quartiere San Lorenzo grazie alla Rigenerazione Urbana.

"L'inserimento e la conferma con un punteggio più alto in questa rete molto esclusiva – spiega l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – premia il nostro tentativo di migliorare la Città dal punto di vista della mobilità e, quindi, della qualità della vita. I dati raccontano che in cima a tutte le classifiche dei luoghi in cui si vive meglio si trovano Comuni dove da tempo si circola con mezzi alternativi all'auto e con spazi pubblici distribuiti in modo molto democratico".

Stimolare l’uso di mezzi alternativi in Città ha, inoltre, l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e diminuire le emissioni inquinanti sul territorio. Si tratta di temi cruciali al centro del "Nuovo patto dei Sindaci per il clima e l’energia" sottoscritto dal Sindaco Denuzzo per costruire una rete di Città europee unite per ridurre l’impatto ambientale dei centri urbani e raggiungere entro il 2050 la neutralità energetica.

Un ulteriore impulso all’innovazione arriverà dalla stesura del primo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) per il quale l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 12 mila euro. Questo documento conterrà le strategie che si intende adottare nel breve, medio e lungo periodo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal patto.

"Sappiamo perfettamente – conclude l’Assessore Tatarano – che c'è tanto lavoro da compiere, ma non possiamo dimenticare di aver trovato nel 2018 una Città rassegnata a non potersi dare un'alternativa che oggi finalmente esiste e va coltivata".

FIAB ha premiato il Comune di Francavilla Fontana per "l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta".