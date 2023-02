Brindisi: rimborsi utenti per le autocertificazioni degli impianti termici



BRINDISI - Si informa la cittadinanza che è ora possibile ricevere il rimborso in contanti di 12.25 euro per coloro i quali hanno versato la somma di 25 euro per l’acquisto del bollino verde relativo all’autocertificazione del proprio impianto termico negli anni 2021/2022. - Si informa la cittadinanza che è ora possibile ricevere il rimborso in contanti di 12.25 euro per coloro i quali hanno versato la somma di 25 euro per l’acquisto del bollino verde relativo all’autocertificazione del proprio impianto termico negli anni 2021/2022.





Per ottenere la somma spettante è indispensabile essere in possesso, quindi esibire, i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento (o delega dell’avente diritto al rimborso con relativo documento);

- bollino rilasciato in originale;

- ricevuta di pagamento del centro assistenza che ha effettuato la trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.

Per ottenere il rimborso che avverrà in contanti, l’utente si potrà recare, con i documenti richiesti, presso il Comune di Brindisi in piazza Matteotti 1 nei seguenti giorni ed orari:

- mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- venerdì dalle ore 15.00 alle 16.30.