Elezioni Oria. Caroli (FdI): "Con Proto e un serio programma il centrodestra punta a vincere"

ORIA (BR) - "Sarà Antonio Proto il candidato sindaco individuato dal centrodestra per vincere la sfida delle prossime Amministrative a Oria, che per la prima volta si svolgeranno con il sistema maggioritario, senza doppio turno, e con una sola lista per candidato sindaco. Questo perché la popolazione è scesa sotto i 15mila abitanti" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale e coordinatore provinciale Brindisi, Luigi Caroli. - "Sarà Antonio Proto il candidato sindaco individuato dal centrodestra per vincere la sfida delle prossime Amministrative a Oria, che per la prima volta si svolgeranno con il sistema maggioritario, senza doppio turno, e con una sola lista per candidato sindaco. Questo perché la popolazione è scesa sotto i 15mila abitanti" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale e coordinatore provinciale Brindisi, Luigi Caroli.





"La coalizione ha scelto di puntare sulla competenza amministrativa, Proto è un consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia, ma anche sul suo lato umano e sociale, Proto è molto inserito nel tessuto sociale del territorio, è un medico di base molto apprezzato dalla sua comunità della quale ora vuole prendersi cura anche come sindaco. Un professionista serio, così come è serio il programma che il centrodestra con lui intende proporre ai cittadini per voltare pagina e ridare ad Oria una nuova storia. Quella che merita, come ha sottolineato, conoscendo Proto, il coordinatore regionale di FdI, il sottosegretario Marcello Gemmato. Con lo stesso spirito di unità Fratelli d’Italia è al lavoro per trovare candidati sindaci che a Brindisi, Carovigno e Francavilla possano rappresentare il centrodestra" ha dichiarato ancora Luigi Caroli.