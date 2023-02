FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Proseguono i lavori avviati dall’Amministrazione Comunale in via Ceglie, negli edifici pubblici per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il restauro conservativo della Porta del Carmine. - Proseguono i lavori avviati dall’Amministrazione Comunale in via Ceglie, negli edifici pubblici per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il restauro conservativo della Porta del Carmine.





Gli operai impegnati nel cantiere per la messa in sicurezza del tratto Stadio – Ospedale di via Ceglie hanno avviato i lavori per la realizzazione del corpo centrale del rondò. Questa fase, l’ultima che interessa direttamente la rotatoria, non sta richiedendo modifiche alla viabilità. Una volta installata la nuova illuminazione nell’area di cantiere, l’opera sarà ultimata con la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati.

Il progetto complessivo ha visto sino a questo momento il tracciamento delle strade che confluiranno nel rondò, la posa in opera del primo strato di asfalto e di 200 metri lineari di marciapiedi nei pressi dello Stadio. L’intervento, che ha un costo complessivo di 270mila euro, è stato co-finanziato dalla Regione Puglia con 105 mila euro.

"Con questi lavori – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – stiamo mettendo in sicurezza un tratto di strada che nella sua configurazione originaria era incompatibile con la presenza dei pedoni e di mezzi alternativi ai veicoli a motore. Lo scenario di questa strada negli anni è cambiato con la presenza di numerose abitazioni e di due infrastrutture importanti quali l’Ospedale e lo Stadio".

Procedono speditamente, intanto, i lavori di adeguamento al PEBA degli immobili comunali con gli interventi nel Comando della Polizia Locale, nella Scuola Musicale Comunale e nei plessi Calò e Montessori del Secondo Istituto Comprensivo. In tutti questi edifici gli operai stanno provvedendo ad adeguare gli accessi, i percorsi interni e i servizi igienici alle esigenze dell’utenza con disabilità.

Nelle scorse ore sono stati installati i percorsi loges e le mappe tattili per consentire l’accesso in sicurezza alle persone cieche e ipovedenti. Il costo complessivo di queste opere, pari a 100 mila euro, è stato finanziato con fondi di bilancio 2021.

"L’installazione dei percorsi loges e delle mappe tattili – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – è una attenzione rivolta a persone con disabilità non motorie. È fondamentale che l’accesso e la fruibilità di questi edifici pubblici sia consentita a tutta l’utenza".

Nelle scorse ore, infine, è stato ripristinato il transito dei pedoni dalla Porta del Carmine. Le operazioni di allestimento del cantiere non sono ancora concluse, ma al momento sono garantiti i criteri di sicurezza indispensabili per consentire il passaggio delle persone.

"Il restauro della Porta del Carmine – conclude il Sindaco – restituirà alla Città un bene monumentale di cui dobbiamo prenderci cura. Come previsto nel piano di lavoro abbiamo ripristinato il transito dei pedoni in piena sicurezza. Una buona occasione per ammirare via Roma che in questi giorni è addobbata a festa per San Valentino".