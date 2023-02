GIOIA DEL COLLE (BA) - Due eventi musicali in arrivo al Teatro Comunale Rossini per la stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. - Due eventi musicali in arrivo al Teatro Comunale Rossini per la stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.





In occasione del quarto appuntamento della rassegna musicale "Legature", domenica 12 febbraio alle ore 19:00, saliranno sul palco il soprano Maria Meerovich ed il pianista Vincenzo Zoppi che, nel corso del loro recital lirico, eseguiranno brani tratti dai repertori dei compositori Robert Schumann, Maurice Ravel, Erik Satie e Sergej Rachmaninov.

Giovedì 16 febbraio, invece, sarà la volta della cantante jazz Rossana Casale che, accompagnata da Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e flauto traverso, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Gino Cardamone alla chitarra, farà tappa al Teatro Rossini con il suo "Joni Tour", omaggio all’immensa cantautrice americana Joni Mitchell (sipario ore 21.00).

Prima dell’inizio del concerto l’artista dialogherà con il direttore editoriale di Jazzitalia, Marco Losavio, in un incontro aperto al pubblico che si svolgerà, dalle ore 19:00, nel foyer superiore.

Maria Meerovich nasce a Leningrado (attuale San Pietroburgo) nel 1982. Si diploma in pianoforte alla Scuola delle Arti di San Pietroburgo nel 1997 con il massimo dei voti in tutte le materie. Si forma vocalmente nella classe di canto lirico di Svetlana Burkovskaja al College di musica presso il Conservatorio "Rimskiy-Korsakov" di San-Pietroburgo. Vincenzo Zoppi nasce a Eboli (SA) nel novembre dell’88. Sin da piccolo intraprende gli studi musicali, dapprima con lo studio della fisarmonica e poi con lo studio del pianoforte presso il conservatorio "G.Martucci" di Salerno. Qui si diploma con il massimo dei voti e apprende i principi dell’armonia e del contrappunto nella classe di composizione del maestro Michele Salerno. Assieme presenziano regolarmente in stagioni concertistiche nazionali ed internazionali.

Si intitola "Joni", il nuovo album di Rossana Casale, uscito per Egea il 7 Novembre 2022. In questa stessa data si festeggia il compleanno della immensa cantautrice americana Joni Mitchell ed è proprio a lei che la Casale dedica questo suo tributo. L’album sarà un omaggio ‘in jazz’, come tutti i precedenti lavori di Rossana, dal tributo a Giorgio Gaber Il Signor G e l’amore, a Jacques Brel in me, a Strani Frutti, dedicato alle maledette del 900, a Round Christmas, dedicato ai sentimenti del Natale nelle culture del mondo.