TARANTO - Un aiuto psicologico per i bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia di Taranto e per le loro famiglie. Nasce con questo intento la campagna di crowdfunding, fortemente voluta dall’agenzia Leeloo Srl – informazione e comunicazione, che la rilancia in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Il 15 febbraio, infatti, è la data scelta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per informare e affrontare le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie. - Un aiuto psicologico per i bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia di Taranto e per le loro famiglie. Nasce con questo intento la campagna di crowdfunding, fortemente voluta dall’agenzia Leeloo Srl – informazione e comunicazione, che la rilancia in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Il 15 febbraio, infatti, è la data scelta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per informare e affrontare le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie.





La correlazione, ormai ampiamente dimostrata, tra incidenza del tumore e inquinamento industriale rende drammatica la lettura dei dati nel territorio tarantino. La Fondazione Soleterre già supporta il formidabile lavoro svolto dai medici e da tutto il personale del Reparto, con attività di sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie e sostegno economico alle famiglie più in difficoltà. Già da qualche anno è stato avviato un percorso di supporto psicologico per i bambini e per i loro genitori grazie alla collaborazione con la psico-oncologa Maria Montanaro.

"Quando si ammala un bambino è come se si ammalasse tutta la sua famiglia, le emozioni dei genitori rischiano di diventare le emozioni dei bambini in una sorta di contagio emotivo" racconta Maria Montanaro, la dottoressa delle emozioni come ama farsi definire. "È importante aiutare i bambini, i genitori, ma anche i fratelli, a prendere consapevolezza delle proprie emozioni perché tutto questo non diventi una bomba atomica dal punto di vista emotivo" aggiunge la Montanaro.

Nata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, residente e operativa per diversi anni a Padova, Maria Montanaro è tornata nella sua terra per affrontare questa sfida insieme a tutto il personale dell’ospedale Santissima Annunziata. "Il reparto di Onco-ematologia Pediatrica di Taranto mi ha dato l’impressione di una squadra che vuole vincere la sfida di creare un centro dotato di tutti i servizi, per garantire ai bambini ed alle loro famiglie la possibilità di curarsi in loco, senza dover più compiere i viaggi della speranza" conclude Maria Montanaro.