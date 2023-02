BRINDISI - "L’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Brindisi con soddisfazione e orgoglio comunica che, all’esito dell’emozionante ed avvincente competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, gli Avv.ti Domenico Attanasi e Stefania Ester Spina, componenti dell’aggregazione 'Insieme per l'Avvocatura: impegno, rinnovamento e trasparenza', sostenuta dalla sezione Brindisina di A.I.G.A., sono stati eletti componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi per il quadriennio 2023-2026" si legge in una nota stampa a cura di A.I.G.A. Brindisi. - "L’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Brindisi con soddisfazione e orgoglio comunica che, all’esito dell’emozionante ed avvincente competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, gli Avv.ti Domenico Attanasi e Stefania Ester Spina, componenti dell’aggregazione 'Insieme per l'Avvocatura: impegno, rinnovamento e trasparenza', sostenuta dalla sezione Brindisina di A.I.G.A., sono stati eletti componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi per il quadriennio 2023-2026" si legge in una nota stampa a cura di A.I.G.A. Brindisi.





"Il risultato elettorale conferma la bontà delle scelte operate dall’A.I.G.A., sia sotto il profilo dell’individuazione dei propri candidati Domenico e Stefania, quanto in ordine alla adesione allo schieramento 'Insieme per l’Avvocatura', che ha altresì conquistato l’elezione dei Consiglieri Angela Maria Rosaria Epifani, Fabrizio Anglani, Gianvito Lillo e Miranda Fiore. L’A.I.G.A. Brindisi, inoltre, rivolge i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro al socio Avv. Silvio Molfetta, anch’egli eletto quale nuovo Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi. Gli Avvocati brindisini, ancora una volta, hanno confermato la loro piena fiducia nei confronti dei candidati dell’AIGA. Tale riconoscimento appare tanto più lusinghiero se si considera il numero imponente e lo spessore professionale dei trentasei candidati impegnati nella consultazione elettorale appena conclusasi, nonché la circostanza che oramai ininterrottamente A.I.G.A. Brindisi riesce ad esprimere le sue rappresentanze in seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, fornendo dimostrazione di forza, di vero spirito associativo e di autentica passione per la professione e per la politica forense. Non resta, dunque, che complimentarsi con tutti i quindici illustri Colleghi che, per il prossimo quadriennio, comporranno il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed ai quali si rivolgono i migliori auguri per un proficuo lavoro" si legge ancora nella nota stampa a cura di A.I.G.A. Brindisi.