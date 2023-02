- Prende il via domenica 12 febbraio 2023 presso la Fondazione Palmieri di Lecce, organizzata da "Delù - The Concept store" con l’associazione "La Girandola", la rassegna culturale "Violenza nella Storia - percorsi di rinascita", in programma fino a venerdì 17 febbraio. Argomento l’amore, "non solo come sentimento puro, ma soprattutto come disagio che troppo spesso sfocia in epiloghi raccapriccianti", spiega la presidente della "Girandola", Monica Antona Agrosì.