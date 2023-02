- Si è svolto il 10 febbraio a Palazzo di Città un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria rappresentative della ricettività turistica per presentare il percorso intrapreso dal Comune per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore ricettivo, rispondendo ad un richiesta che arriva dalle associazioni di categoria su un problema sempre più frequente nel nostro territorio come nel panorama nazionale, con dati allarmanti relativi alla proliferazione del sommerso e alle relative conseguenze sull’economia locale.