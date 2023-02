BARI - Questo pomeriggio, nella libreria laFeltrinelli, a Bari, il presidente Michele Emiliano e il sen. Francesco Boccia hanno dialogato con la giornalista Lucia Annunziata sul suo ultimo libro “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico” (Feltrinelli Editore), nel quale racconta la storia politica dell’Italia di questo decennio con documenti e interviste inedite. “Ricostruisce dieci anni, li ricostruisce in maniera un po' franca. – ha spiegato Lucia Annunziata – Ed è un decennio di fallimento: ci sono tante storie vere, con tante fonti, e si capisce bene perché in questi dieci anni c’è stato uno scollamento tra chi vota, i cittadini, e i partiti”.Rispondendo alle domande di Annunziata, Emiliano ha ricordato alcuni aneddoti sui sei presidenti del Consiglio che si sono succeduti dal 2011 al 2022. “Negli ultimi vent’anni in Puglia – ha aggiunto Emiliano - non è stato facile creare entusiasmo, o quantomeno sopportazione, da parte dei pugliesi nei confronti dei governi nei quali il Pd ha svolto ruolo centrale, assieme alle liste civiche, e oggi assieme anche al Movimento 5Stelle. Non è stato facile e lo abbiamo fatto con un grande lavoro quotidiano, basato sul contatto con le persone”.“Come si vede, a quest’ora ho la faccia un po’ stanca perché ho avuto almeno 20 telefonate con cittadini che mi pongono varie questioni, tutte molto serie e molto ben poste; ognuna di queste è un dossier. Che non è solo relativo alle questioni di grande interesse pubblico, come l’Ilva, la decarbonizzazione, la questione energetica, il bonus 110; ma sono i problemi delle singole persone. Allora – ha concluso Emiliano – oggi i partiti politici devono seguire anche i singoli individui, come forse facevano una volta nelle sezioni di partito, dove il problema del singolo cittadino era importante. Per un lungo periodo questa cosa è finita ed i cittadini si sono scollati dai partiti, ed è comprensibile”.A margine dell’incontro, Lucia Annunziata si è detta “entusiasta delle presentazioni. Finora la Puglia, e non lo dico per compiacere perché non è il mio carattere, è stata la regione dove ho trovato più interesse, più apertura a discutere. C’è un grande interesse nella politica, nel senso positivo”.