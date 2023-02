OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 17 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Pepe-Calamo" in via Tommaso Nobile, si terrà la presentazione del libro "Istantanee (fotogrammi dell'animo)" scritto dalla professoressa Masietta Palmisano. L'evento, organizzato dall'Unitre, sarà presentato dalla professoressa Milena D'Amore, la quale dialogherà con l'autrice. La presentazione sarà anche trasmessa, in diretta, sulla pagina Facebook del - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 17 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Pepe-Calamo" in via Tommaso Nobile, si terrà la presentazione del libro "Istantanee (fotogrammi dell'animo)" scritto dalla professoressa Masietta Palmisano. L'evento, organizzato dall'Unitre, sarà presentato dalla professoressa Milena D'Amore, la quale dialogherà con l'autrice. La presentazione sarà anche trasmessa, in diretta, sulla pagina Facebook del Giornale di Puglia





Per quel che riguarda il libro "Istantanee (fotogrammi dell'animo)", edito da EFG Editore, contiene al suo interno 190 liriche: archivio spirituale oltre che intellettuale di Masietta Palmisano. Scatti, appunto, eseguiti col tempo breve di posa. Sguardi che hanno preso forma attraverso un rapporto simbiotico con la luce, potente o fioca, accecante o rarefatta. Sguardi che continuano ad insistere nelle tenebre, a restare appostati per cercare il cuore delle cose, dei luoghi, delle persone. Alla fine, soggetto e ambientazione diventano dettagli di questo tentativo faticoso di cogliere sé stessa: che siano stupore, gioia che smalta, dolore che gratta, ebbene, in ogni suo "scatto poetico" lei sa di recuperare un frammento di sé che un attimo dopo è già passato, è altro da sé. Le apparterrà ma in modo diverso, sotto sembianze di "tempo svuotato". Lo scorrere dei suoi "sguardi" sembra suggerirci l'immagine del nostro essere stormi di fotogrammi . Fotogrammi persi, fotogrammi ritrovati ad ogni sosta al pozzo profondo degli animi tristi, ove galleggiano, in attesa, come fiori di tarassaco o emergono, come fantasmi, al frastuono del vento. La prefazione del libro è stata scritta da Lorella Bozzato, mentre la postfazione è stata scritta da Lorenzo Cirasino.