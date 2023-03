BARI - Mercoledì 22 marzo ore 17 presso "La Madonnina Life § Care", in viale Pasteur 18, con la luce della primavera e la speranza in una vita rinnovata nell'ottica del transgenerazionale l’Associazione Crocerossine, d'Italia Onlus Sezione di Bari con il Patrocinio morale della stessa "la Madonnina Life § Care" del Rotary Sud, Inner Wheel Bari, Circolo della Sanità, CIF comunale, Associazione Clownterapia "Teniamoci per mano” Distretto Bari, Associazione Culturale Incontri, Comunità greca di Bari invita al secondo seminario dal tema "Quale vita? Tra i colori dell'iride... la joie de vivre ".Dopo i saluti di benvenuto di Grazia Andidero, responsabile della Sezione di Bari e del Dr. Alberto Nerini, Michele Cristallo, giornalista e scrittore con la Vice Presidente nazionale Ass. Crocerossine d'Italia Onlus Santa Fizzarotti Selvaggi, particolarmente esperta in psicoanalisi e linguaggi delle arti, condurrà il seminario. La psicologa Domenica Girasoli illustrerà le ragioni dell’incontro. Relatori saranno il pittore e scultore e critico d'arte Luigi De Mitri, Franca Pinto Minerva, Professore emerito Pedagogia generale Università di Foggia e Maria Sinatra, Ordinario di Psicologia generale e direttore Istituto Design Matera.Interverranno gli specialisti dei vari linguaggi artistici: Paolo d'Ambrosio, Resp. le Distretto Bari Ass. Clownterapia, la nota artista Bice Perrini, il famoso drammaturgo Teodosio Saluzzi. L'intervento musicale è a cura della pianista Adriana De Serio, Professore di Musicoterapia Università di Timisoara (Romani) con i talentuosi giovani della sua Nuova Armonia Band: Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Antonello Gaudio, Sergio Iandolo, Donato Solazzo.