“Amore della mamma dove sei?”. E’ disperata Georgeta, la mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa un anno fa da Jesi (Ancona). Di lei non si hanno più notizie e nessuno sembra averla vista. Che fine ha fatto? Se ne parla a ‘Chi l’ha visto?’, con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 marzo, alle 21.20, su Rai 3.

E poi, la drammatica telefonata al 112 in cui il papà di Alice chiede aiuto poco prima che quest’ultima venga uccisa dal fratello sotto casa. La testimonianza dei genitori che non si danno pace per quanto è accaduto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.