LECCE - Nei giorni 23 e 24 marzo, a Lecce, presso la Sala Conferenze del Rettorato, si terrà il Seminario annuale MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria) intitolato "Beppe Fenoglio a Lecce". Il Convegno, organizzato dal professore Fabio Moliterni (docente di Letteratura italiana contemporanea di UniSalento) intende ricordare e rileggere da nuove prospettive critiche l'opera di Fenoglio (1922-1963), di cui ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario della morte.





È l'occasione anche per rendere omaggio all'intenso lavoro critico, di carattere filologico, che due insigni storici della lingua e italianisti come Maria Corti (1915-2002) e Gino Rizzo (1943-2005), entrambi originari del Salento, hanno dedicato all'autore del Partigiano Johnny. Maria Corti e Gino Rizzo, infatti, sono stati tra i protagonisti della riscoperta e della risistemazione editoriale e filologica del corpus di scritti editi e inediti di Fenoglio: un lavoro pluridecennale, che ha portato nel 1978 all'edizione critica delle opere fenogliane coordinata da Maria Corti, la quale era stata docente all'Università di Lecce nei primi anni Sessanta. Gino Rizzo, per molto tempo docente di Letteratura italiana presso l'Ateneo leccese, fu l'artefice di un Convegno che si tenne a Lecce esattamente trent'anni fa (25 e 26 novembre 1983) e che riuscì a fare il punto sulle questioni filologiche ancora aperte relative ai romanzi di Fenoglio.

Al Convegno parteciperanno studiosi provenienti da vari Atenei italiani come Clelia Martignoni (Università di Pavia), Giancarlo Alfano (Università "Federico II" di Napoli), Pasquale Guaragnella (Università "Aldo Moro" di Bari), Tommaso Pomilio ("La Sapienza" di Roma), Nunzia Palmieri (Università di Bergamo), Debora De Fazio (Università della Basilicata).