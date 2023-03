BARI - "Il Comitato Santa Rita, i fedeli di Santa Rita del (Quartiere San Paolo-Bari) chiedono un aiuto economico al Municipio 3 visto la grande partecipazione dei fedeli ogni anno per la festa in onore a Santa Rita" si legge in una nota stampa a cura di Michele Genchi del coordinamento della Festa di Santa Rita. - "Il Comitato Santa Rita, i fedeli di Santa Rita del (Quartiere San Paolo-Bari) chiedono un aiuto economico al Municipio 3 visto la grande partecipazione dei fedeli ogni anno per la festa in onore a Santa Rita" si legge in una nota stampa a cura di Michele Genchi del coordinamento della Festa di Santa Rita.





"Come ogni anno organizziamo una festa che inizia dal 21 sera e termina il 22 maggio sera con la processione per le vie del nostro quartiere con la statua di Santa Rita. Ma inoltre i preparativi iniziano dal mese di febbraio cioè i Quindici giovedì dedicati alla Santa in cui porto in fronte la stigmata, una delle spine provenienti dalla croce di Gesù. Quest'anno per la prima volta ci sarà il 21 maggio sera il Corteo storico più il 22 Maggio come ogni anno la processione in onore di Santa Rita partendo dalla Parrocchia Madre Della Divina provvidenza. Questa festa si organizza con l'aiuto economico dei residenti e di qualche negoziante di buona volontà, ma questo non basta perché vorremmo l'aiuto del nostro Municipio Tre il municipio del nostro quartiere. Fino d'oggi il municipio non ha mai sostenuto contribuendo a questa bellissima festa che si organizza nel rione San Paolo, molto sentita dai fedeli. Chiediamo per tanto un aiuto affinché arrivi la nostra Richiesta al Municipio tre, magari anche a qualche benefattore. Per tanto sulla pagina Facebook La rinascita del Q.re San Paolo-Bari, ci sono decine, decine di commenti in favore a questa festa", si legge ancora nella nota stampa a cura di Michele Genchi del coordinamento della Festa di Santa Rita.