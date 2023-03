FAGGIANO (TA) - Arriva un nuovo progetto che consolida ancora di più la partnership tra la cantina San Giorgio, del gruppo Veneto Tinazzi, e la Jonian Dolphin Conservation. - Arriva un nuovo progetto che consolida ancora di più la partnership tra la cantina San Giorgio, del gruppo Veneto Tinazzi, e la Jonian Dolphin Conservation.





La San Giorgio ha adottato tre cetacei Pontos, Idros e Toosa, seguiti e studiati dalla JDC nel Golfo di Taranto, e ha creato per loro una linea di vini.

La collaborazione con la JDC, l’associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale, che prosegue ormai da quattro anni, ha visto impegnata la cantina tarantina con la qualifica di sponsor e di wine partner esclusivo.

Con questo nuovo progetto la San Giorgio ha deciso di fare di più, riconoscendo alla Jonian Dolphin Conservation una royalty di 1 € per ogni bottiglia venduta della linea a loro dedicata.

"La famiglia Tinazzi, composta non solo da chi ne porta il cognome ma soprattutto dal gruppo coeso di collaboratori dell’azienda, è onorato di poter supportare i progetti della Jonian Dolphin Conservation. – commenta Francesca Tinazzi, titolare della cantina San Giorgio insieme al padre Gian Andrea e al fratello Giorgio - Questa è infatti una realtà che ha a cuore il rispetto dell’ecosistema marino, come noi d’altro canto abbiamo a cuore il rispetto per il territorio che ci dona i suoi meravigliosi frutti. Siamo uniti quindi da uno scopo comune: proteggere l’ambiente che ci circonda, per noi e per i nostri figli".

Le donazioni derivanti dalla vendita delle bottiglie verranno utilizzate per finanziare importanti progetti di ricerca e di tutela del mare e delle sue specie.

"La nostra mission è quella di tutelare e conservare le specie di cetacei che vivono nel Golfo di Taranto. Siamo ben consapevoli – dichiara Carmelo Fanizza, fondatore e presidente della Jonian Dolphin Conservation - che questo obiettivo può essere raggiunto solo sensibilizzando la cittadinanza sul valore della natura e della conservazione degli ecosistemi. Con questo nuovo progetto vogliamo entrare in contatto con un pubblico più ampio trasmettendo il messaggio di tutela e conservazione delle specie. Idros, Pontos e Toosa sono animali che osserviamo con le loro famiglie da anni e che grazie a questo progetto potremo continuare a monitorare".

Pontos, il grampo riconoscibile per le sue cicatrici sul corpo, è stato abbinato al Primitivo Salento Igp, Idros, il capodoglio con la sua grande coda, allo Chardonnay Puglia Igp e Toosa, il delfino più conosciuto, al Primitivo Rosato Salento Igp.

Per le etichette la San Giorgio ha pensato ad un disegno stilizzato diverso per ogni specie in base al loro segno distintivo, immaginando gli animali marini mentre nuotano liberi nel mare azzurro, blu e turchese.

I vini, inoltre, saranno presenti a bordo dei catamarani durante le escursioni giornaliere "Ricercatore per un giorno" organizzate dalle JDC: si può vivere l’emozione unica di degustare il vino avvistando uno dei cetacei adottato dalla cantina.

I cetacei della San Giorgio saranno adottabili sul sito della Jonian Dolphin.