BARI - Chiude con circa 25mila visitatori specializzati e migliaia di scambi commerciali con rappresentanti nazionali e internazionali, di cui il 5% proveniente dall’estero - principalmente da Stati Balcanici, Albania, Montenegro, Croazia e Bulgaria - registrando un incremento di oltre il 30% di presenze rispetto all'edizione passata.Sono i numeri dell’ottava edizione di Levante PROF, la fiera biennale specializzata in panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie, che, organizzata da DMP Srl, si è conclusa nella Fiera del Levante di Bari.Quattro giorni da record con numero di visitatori che, superando di gran lunga le manifestazioni pre-pandemia, riconferma Levante PROF come evento leader nel Sud Italia.Un’occasione unica riunitasi nel capoluogo pugliese in una sola location con l’obiettivo di presentare novità di prodotti, ricette, soluzioni innovative e macchinari dell’industria della ristorazione, pasticcera, ospitalità e dell’intera filiera della panificazione.Con quasi 200 stand che hanno occupato 20 mila mq di superficie nel nuovo padiglione fieristico, l’edizione 2023 ha ospitato circa 400 espositori - il 40% dei quali rappresentati da nuove aziende – che sono stati soddisfatti dell’elevato numero, dell’internazionalità e della qualità dei visitatori specializzati nel mondo dell’Ho.Re.Ca.Tante le testimonianze raccolte, tra le quali: «Per il Sud Italia è una fiera ben organizzata e con aziende molto interessanti. Abbiamo notato un incremento di visitatori sempre più qualificati. Torneremo sicuramente alla prossima edizione» o ancora «Abbiamo avuto tanti contatti commerciali interessanti. C'erano molti visitatori specializzati con cui abbiamo instaurato un primo contatto e abbiamo incontrato i nostri clienti storici con cui abbiamo potuto consolidare la relazione».Questo risultato positivo dimostra come le imprese abbiano riscoperto il valore delle relazioni, il desiderio dello stare insieme e della condivisione di spazi ed esperienze.La fiera di Bari si consolida così come punto di riferimento per il pubblico qualificato, portando notevoli ricadute economiche e occupazionali sul territorio meridionale.Ad accrescere l’interesse per la manifestazione è stato il ricco programma di eventi, tra convegni, laboratori, masterclass e competizioni nazionali, tra i quali la “Divina Colomba”, che premia le colombe pasquali artigianali più buone d'Italia, il “Trofeo puntoIT” sul gelato artigianale italiano, e la gara-cocktail” sul drink più originale ed equilibrato.«Il ritorno a Bari alle date tradizionali - dichiara Ezio Amendola, general manager di Levante PROF - e l’ultra-trentennale esperienza nell’organizzazione di fiere e nello sviluppo e gestione di rapporti commerciali con aziende leader nel mondo dell’agroalimentare hanno significativamente contribuito alla riuscita della manifestazione, salutata da un rinnovato entusiasmo degli espositori, che hanno avuto significativi e proficui contatti commerciali. Con la stessa grinta siamo già al lavoro per la nona edizione, che si svolgerà a Marzo 2025».Attraverso le pagine social ufficiali della fiera è possibile rimanere sempre aggiornati sulle novità di Levante PROF:Facebook: https://www.facebook.com/LevanteProfInstagram: levante_profLinkedIN: https://www.linkedin.com/company/levanteprof/