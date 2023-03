- Lunedì 6 marzo 2023, alle ore 9 presso Palazzo dell'Acqua in Via Cognetti n°36, Acquedotto Pugliese (AQP), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (DICATECh), CIHEAM Bari (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) con il patrocinio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) avviano il "Master Water Management and Urban Wastewater Treatments for Agricultural Reuse", diretto a informare e formare giovani laureati e funzionari sulla gestione delle risorse idriche in modo efficiente e sostenibile.