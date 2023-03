LECCE - Successo di pubblico e critica per il ritorno nella città di Lecce del "Salone Nautico del Salento", ospite della struttura fieristica del capoluogo di provincia, denominata "Lecce Fiere" e situata in Piazza Palio. NautiGo, a dire dei tanti visitatori che in questi giorni stanno affollando l’area fieristica, è un’esposizione di settore capace, numeri ed aziende presenti alla mano, di offrire ai visitatori il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre naturalmente ai più innovativi accessori per il settore nautico e tutte le attività specializzate nei settori di servizi per la nautica. - Successo di pubblico e critica per il ritorno nella città di Lecce del "Salone Nautico del Salento", ospite della struttura fieristica del capoluogo di provincia, denominata "Lecce Fiere" e situata in Piazza Palio. NautiGo, a dire dei tanti visitatori che in questi giorni stanno affollando l’area fieristica, è un’esposizione di settore capace, numeri ed aziende presenti alla mano, di offrire ai visitatori il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre naturalmente ai più innovativi accessori per il settore nautico e tutte le attività specializzate nei settori di servizi per la nautica.





Da evidenziare altresì, che all’interno del grande salone espositivo di NautiGO, l’organizzazione ha voluto proporre anche una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed una rassegna dedicata al mondo della pesca. "NautiGo nasce dalla volontà di soddisfare tutte le diverse e molteplici esigenze di un turismo nautico, settore in continua evoluzione ed ascesa – spiega Corrado Garrisi, responsabile di NautiGo – ponendosi come obiettivo quello di diventare un importante punto di riferimento per il settore dei Rib e Maxi Rib, e delle piccole e medie imbarcazioni (natanti). L’obiettivo è chiaro – conclude Garrisi - quello di proporre le soluzioni più adatte per rispondere alle necessità ed alle richieste di espositori ed operatori del settore, e dei numerosissimi appassionati del mondo della nautica".





Ospiti e seminari





Sono diversi e legati sia alla nautica che ai settori ad essa collegati, i dibattiti e gli ospiti di NautiGo. Per domani 3 maro in programma quello su nautica da diporto e coste come elementi di sviluppo del territorio, moderato dal giornalista Marcello Favale.

Venerdì 3 Marzo ore 16.00 presso Aula Magna Liceo Scientifico "Banzi" di Lecce, tavola rotonda di portata nazionale sul tema della "Nautica da diporto, comparto in crescita per il futuro turistico della Puglia". Sono previste le introduzioni di Walter Melissano presidente Lega Navale Otranto, del direttore della Lega Navale Italiana Gabriele Botrugno, della direttrice dell’I.I.S.S. "A. Vespucci" di Gallipoli Paola Apollonio e della presidente dell’Its Giuseppa Antonaci. A seguire gli interventi dell’ingegner Tonino Rizzo Confcommercio Puglia, che relazionerà su "la Valorizzazione del Turismo Nautico ed il Progetto Interreg Grecia Italia 2014-2020 'PORTOLANES'"(Sustainable Development Of Nauticaltourism And Enhancement); poi per ConfCommercio – Assonautica Maurizio Maglio, per Piccola Industria Confindustria Lecce Roberto Marti, il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, il presidente di CCIAA Mario Vadrucci, gli assessori regionali Sebastiano Leo ed Alessandro Delli Noci ed il presidente della /ma Commissione Cultura senatore Roberto Marti.





Al via anche i workshop sulla Pesca Sportiva





Venerdi 3 marzo - ore 18: "Ecoscandaglio dalla Trasmissione all'analisi del fondale" - seminario sull'uso del Fishfinder nella pesca sportiva

Sabato 4 - ore 18: "Drifting in Salento" - Visione dell'episodio "Doppio Strike" della serie "Diario di una Guida di Pesca Sportiva" e dibattito

Domenica 5 - ore 11: "Slow Jigging Profondo" - Visione di un episodio di pesca in verticale della serie "Diario di una Guida di Pesca Sportiva" e dibattito

La "guest star" di NautiGo sarà Marco Volpi - Pluricampione indiscusso, membro della nazionale italiana, vanta un palmares invidiabile di ben 58 titoli nazionali e mondiali - che il prossimo tre Marzo 2023 parlerà delle tecniche di pesca verticale ed a traina, bolognese e bolentino Il tre quattro e cinque marzo sempre per parlare di pesca ci sarà invece Andrea Iacovizzi.