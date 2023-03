- Giunge a conclusione il progetto europeo SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion, realizzato in Italia da CIC - Consorzio Italiano Compostatori, Progeva, Ciheam Bari e Sud Est Donne e i cui risultati verranno presentati e discussi martedì 7 marzo a Bari, presso la Sala Convegni dell’Anci Puglia.