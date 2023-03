credits: RicPic





Oggi c’è ancora chi fa musica?



R: «C’è chi fa musica, bisogna solo avere pazienza nel cercarla».



Per te che significa fare musica?



R: «Io sono legato alla mia impostazione, comporre musica con lo strumento e non al pc, io personalmente lavoro con gli strumenti non lavoro tanto di computer, per me questo significa fare musica, lavorare al computer non significa fare musica. Fare musica significa stare al pianoforte e comporre al pianoforte, saper avere in mano una chitarra o altri altri strumenti. Purtroppo siamo entrati in un'era abbastanza tecnologica, dove basta che ti compri un Mac e il gioco è fatto… oggi la qualità della musica è peggiorata tantissimo, oggi come oggi si intonano i cantanti stonati e si mettono a tempo i musicisti che vanno fuori tempo».



Nel panorama musicale nostrano intravedi qualche speranza musicalmente parlando?



R: «Navigando per Youtube - soprattutto all'estero – capita di imbatterti in musica di qualità, molto meno in Italia, di musica qualitativamente valida ce n'è tanta, vi consiglio l’ascolto dei Kokoroko – una band londinese – un gruppo variegato dove trovi una sezione artistica di tromba, sassofono e trombone, c'è un chitarrista, fino ad ora hanno fatto delle cose egregie».



Possiamo dire che il tuo futuro sarà prettamente strumentale in un certo qual senso?



R: «Certo che sì! Io voglio fare musica e basta, senza cercare il testo, cercherò con gli strumenti di tirare tutto quello che ho dentro, ma soprattutto il mio è un progetto che non ha una ricerca del cantante…se ci pensi di sola musica si sono nutriti Andres Segovia ed Ennio Morricone, ci hanno lasciato che avevano 94 e 91 anni ed erano pronti per partire per nuove tournée… Solo i Rolling Stones sono ancora lì nonostante i loro 80 anni».



Vi è qualche artista che ti piacerebbe tirare dentro in questo tuo progetto?



R: «Ve ne sarebbero tanti, nel primo disco di No.Vox hanno suonato ben 16 musicisti, e questa seconda tornata sicuramente non sarà da meno, ci saranno tante collaborazioni e tanti musicisti che suoneranno dentro. Mi piacerebbe rifare qualcosa anche con Antonio Aiazzi, mi piacerebbe coinvolgere i Negrita, mi piacerebbe coinvolgere qualche artista della scena internazionale. Siamo in una fase abbastanza iniziale, siamo in una fase di composizione e di prove in studio, ci vorrà un bel po’ di tempo per arrivare a fare questo tipo di discorso».



È previsto un lato live di No.Vox?



R: «Certo, il tutto sarà concepito alla realizzazione del secondo disco, ho già fatto un concerto dal vivo nel 2021 al Teatro Romano Antico di Fiesole, però avendo attualmente soli 45 minuti di disco è un po’ difficile, per arrivare all’ora e mezza di spettacolo ho dovuto attingere al repertorio internazionale, mettendoci dentro cover e altre cose di questo tipo. Con due dischi invece sarà molto più facile avere un repertorio sufficiente per fare il live. Ora pensiamo al disco».



L’argomento collaborazioni mi induce ad una domanda che ci riporta un po’ agli inizi della tua carriera, Cafè Caracas, Raffaele Riefoli e quindi RAF. C'è mai stata la possibilità, o se non altro l'idea, di una collaborazione con Raffaele Riefoli?



R: «E’ capitato di risentirci e comunque siamo rimasti in ottimi rapporti. È capitato di incrociarci in albergo e ci siamo salutati, ci siamo scambiati delle telefonate. Sarebbe interessante rifare qualcosa in quella veste perché no... in fondo, seppur per poco tempo, abbiamo fatto cose interessanti assieme…anche se avevamo idee musicali diverse».

