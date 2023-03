CAGLIARI - Quattro agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari sono stati aggrediti e malmenati da un gruppo di extracomunitari nordafricani mentre effettuano un controllo su due di loro che si erano scambiati la droga. E’ accaduto intorno alle 17 di oggi 28 marzo in piazza del Carmine, che si conferma posto di trincea frequentato da spacciatori e teppisti extracomunitari. Quattro poliziotti sono rimasti contusi e sono stati accompagnati in ospedale.Tre di loro hanno riportato traumi in varie parti del corpo. Ci sono al momento due fermi fra gli aggressori, tutti di nazionalità algerina.“La mia vicinanza e solidarietà ai poliziotti aggrediti oggi a Cagliari durante un controllo antidroga” ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che, nel condannare fermamente ogni azione violenta contro gli operatori delle Forze dell’ordine, ha espresso “gratitudine per l’impegno e la professionalità di chi ogni giorno lavora con sacrificio per garantire la sicurezza sui nostri territori”.