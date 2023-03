via Difesa.it

- Una taglia di 15 milioni di dollari sarebbe stata messa su Crosetto dai mercenari russi di Wagner. A far scatenare la reazione del gruppo mercenario al soldo di Mosca sarebbero state le dichiarazioni del Ministro della Difesa sull'immigrazione: "L'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane è anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani".Critica non apprezzata da Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, che ha risposto al Ministro italiano: "Crosetto dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere. Noi non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria, non ce ne occupiamo, abbiamo un sacco di problemi nostri di cui occuparci”.