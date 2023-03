LECCE - Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, al termine dell’Assemblea pubblica di Confindustria Brindisi, nel pomeriggio di ieri, ha incontrato il Presidente reggente Nicola Delle Donne, unitamente ai vertici ed al Consiglio Generale di Confindustria Lecce presso la sede di via Fornari, in una visita riservata, testimonianza di grande attenzione verso la nostra Territoriale, occasione fondamentale per confrontarsi sulle dinamiche dell'economia e sul valore straordinario dell'impresa nel Paese. L’incontro ha visto la partecipazione anche del Vice Presidente nazionale per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi e del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana.Tanti gli argomenti affrontati dal Presidente, inerenti lo sviluppo, la crescita e la competitività delle imprese in un contesto mediterraneo, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy, alla formazione, al lavoro, alla qualificazione delle risorse umane da inserire nelle aziende e alla fiscalità di vantaggio per il Sud.L’incontro è stato soprattutto un momento importante per confermare l’impegno dell’imprenditoria salentina all’interno del Sistema confindustriale e per affrontare in maniera proattiva la positiva definizione della prossima governance di Confindustria Lecce.