CONVERSANO (BA) – La Calliope di Puglia, Anita Viesti, cantante dalle doti straordinarie accompagnerà il suo pubblico in una serata emozionate dedicata alle donne. Appuntamento da non perdere con la buona musica, Mercoledì 8 Marzo, alle ore 21.00, presso il Bistrò a stare a Conversano, in via Goffredo Mameli, 6 (davanti all’edificio scolastico G. Falcone). Necessaria la prenotazione: 080 883 2195 – 3407400593.Nella sua voce riecheggiano melodie ancestrali che toccano la profondità dell’anima e raccontano di viaggi e storie d’amore in terre lontane come le Canarie dove la cantante ha vissuto per oltre dieci anni. Ma è in Puglia, a Conversano, che il cerchio si chiude lì dove le pietre cantano e il vento di Maestrale sussurra antiche nenie. Così attraverso un percorso sonoro nella world music la Calliope di Puglia, dea della poesia e del bel canto, torna a far sognare. Instragram e FB: @anita_viesti.