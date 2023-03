CONVERSANO (BA) - L’anima è protagonista nel prossimo appuntamento della “Rassegna Hibernum” ideata e organizzata da Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus in collaborazione con la Pro Loco. Appuntamento a Conversano Martedì 7 Marzo, ore 18.00, nella Sala G. Ramunni della Pro Loco, in Piazza Castello, con la poetessa Maria Grazia Palazzo e autrice della silloge Stanza d'Anima, Collettiva edizioni. Nota di Elio Coriano. Dialoga con l’autrice la giornalista Maria Sportelli.Si ringrazia Ninnì Galasso, presidente della Pro Loco e i ragazzi del servizio civile per l’accoglienza; Scaffaleweb di Francesco Rizzo, Librinstreaming di Tony Vinci e l’associazione #weareinbari per le splendide foto che fanno da scenografia agli appuntamenti.. Stanza d’anima è spazio tempo nuovo, che procede dalla vita sospesa, trattenuta, negata. Come da un confine labile tra il dentro e il fuori, è luogo non luogo di un’azione poietica che emerge da una dimensione accidentata della storia collettiva, di tormento, disincanto, dissidio. Ne possiamo rintracciare l’abbacinante miraggio, il limite, nell’ossimoro a cui si consegna vita e scrittura, come a un binario ineludibile di viaggio. A partire da una percezione della condizione umana, non solo individuale ma collettiva, invita a guardare fuori dalle logiche di massificazione, a superare sbandamenti, cadute, a recuperare una bolla invisibile di energia vitale. Stanza d’anima è una postazione che pone un argine al dictat della comunicazione mediale e virtuale, è una lente d’ingrandimento per recuperare segni o suoni che possano riconnettere all’umano.. È nata in valle d’Itria a Martina Franca (Ta) nel ’68 e vive a Monopoli (Ba) da 17 anni. Ha una formazione umanistica, giuridica e teologica. È avvocata e insegnante. Ama la musica e viaggiare. Appassionata lettrice da sempre, scrive coltivando l’ambizione di una ricerca personale, che tenga conto delle istanze di diversi linguaggi. Ha pubblicato in poesia: Azimuth (2012) con LietoColle, In punta di Piedi (2017) con Terra d’Ulivi, Andromeda (2018) con i Quaderni del Bardo, Toto Corde (2020) con la Vita Felice. Sogna di riprendere a viaggiare e di realizzare progetti collettivi di contaminazione tra saperi e pratiche artistiche.