BRUXELLES - L’Unione Europea sostiene le pmi con numerosissime forme di finanziamento diretto e indiretto. Spesso queste misure, soprattutto gli incentivi diretti, sono poco note alle imprese e di difficile accesso. Per conoscere e far conoscere meglio questi strumenti di politica economica europea, una delegazione di Giovani Imprenditori di Bari e BAT e di Foggia, guidate dai rispettivi presidenti Donato Notarangelo e Rocco Salatto, hanno compiuto nei giorni scorsi una missione a Bruxelles.“A seguito di questa missione, avendo ulteriormente approfondito quanto la UE incida sia sulla nostra normativa sia nella programmazione industriale, avvieremo un’attività capillare di diffusione di informazioni verso le aziende associate del Gruppo Giovani di Bari e Barletta Andria Trani su tutti i principali temi e sui bandi diretti dell’Unione, collaborando con l’ufficio di Confindustria a Bruxelles e con gli altri Enti preposti.” ha dichiarato Donato Notarangelo.“E’ stata una missione che ci ha permesso di comprendere quanto sia importante per il nostro paese e per le nostre imprese fare lobby nel contesto Europeo , attiveremo quanto prima un canale di comunicazione diretto con la Nostra Sede di Bruxelles per creare un interscambio di informazioni più tempestivo in modo da poter fornire alle nostre Industrie uno strumento che ci dia il tempo necessario per non subire le evoluzioni del mercato, ma bensì di anticiparlo mettendo in campo una più efficiente strategia . Siamo fieri di quanto la nostra Regione investa in termini economici e di capitale umano nella sede di Bruxelles divenuta ormai un punto di riferimento in Europa. “ ha dichiarato Rocco Salatto.Prima tappa della missione dei giovani imprenditori è stata, infatti, proprio la sede di Confindustria a Bruxelles, dove la delegazione ha incontrato il direttore Affari Europei Matteo Borsani, che ha illustrato alcune delle questioni aperte in sede europea di maggior interesse per l’imprenditoria italiana, come ad esempio il regolamento sugli imballaggi, sottolineando la centralità del ruolo di Confindustria come lobby sana nel contesto europeo.Argomento della seconda giornata presso la sede del Parlamento Europeo, sono stati i bandi europei diretti, tema che è stato discusso con l’eurodeputato Mario Furore, il quale ha illustrato agli imprenditori alcune questioni all’esame delle Commissioni parlamentari europee. Sono seguiti poi un incontro con il direttore della Camera di Commercio Belga-italiana Giorgio De Bin, che ha presentato i servizi camerali a favore delle imprese italiane e, successivamente, un incontro con il direttore dell’Ufficio ICE di Bruxelles Tindaro Paganini con il quale sono state discusse azioni per lo sviluppo commerciale nel territorio belga, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo.Nell’ultima giornata, gli imprenditori hanno incontrato, nella sede della Regione Puglia a Bruxelles, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, dal quale hanno appreso le novità del nuovo POR Puglia. L’attività europea della Regione è stata infine presentata agli imprenditori dalla Dirigente del servizio Marina Massaro, con un focus sul programma operativo Puglia 2021-2027 a cura di Francesco DE ROSE e Pasquale D’ALESSANDRO facenti parte della DG Regio – Commissione Europea.