GENOVA – Costa Crociere presenta le crociere C|Club 2023, due vacanze-evento uniche, con un programma di attività disegnate in esclusiva per i soci del programma fedeltà della compagnia italiana. – Costa Crociere presenta le crociere C|Club 2023, due vacanze-evento uniche, con un programma di attività disegnate in esclusiva per i soci del programma fedeltà della compagnia italiana.





Si tratta di due crociere speciali già dagli itinerari: quattordici giorni a bordo di Costa Favolosa, a giugno alla scoperta delle più belle destinazioni della Norvegia, fino alle leggendarie isole Lofoten, illuminate dal sole di mezzanotte, mentre a settembre tra i colori, profumi e sapori di Tunisia e Marocco. La prima partenza è prevista il 25 giugno, la seconda il 23 settembre 2023.

Il programma delle attività riservate ai soci C|Club comprende esperienze gastronomiche esclusive, nuove escursioni, show, feste a tema, sorprese, ma anche ospiti d’eccezione.

Nella prima delle due crociere, diretta in Norvegia, gli chef Bruno Barbieri e Ángel León, che insieme a Hélène Darroze firmano l’eccellenza gastronomica di Costa Crociere, saranno a bordo di Costa Favolosa, protagonisti di show cooking e dimostrazioni, con piatti mai provati prima. In particolare, Ángel León si concentrerà sulla cucina legata al mare, mentre Bruno Barbieri su come proporre una cucina più sostenibile, evitando gli sprechi. Altri appuntamenti da gustare saranno dedicati a specifiche proposte gastronomiche di bordo e alla scoperta delle tradizioni culinarie locali.

Ogni sera a bordo sarà una festa, con grandi show ed esibizioni di artisti di fama internazionale. Ad esempio, la cover band dIRE sTRATO proporrà un viaggio musicale tra le atmosfere e il sound della mitica rock band inglese Dire Straits. E poi ancora party a tema e divertenti competizioni tra ospiti.

L’itinerario di questa prima crociera C|Club punta a Nord, alla scoperta delle meraviglie della Norvegia: fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne e il blu del mare e le pittoresche Isole Lofoten. Destinazioni splendide, illuminate dal fenomeno unico del sole di mezzanotte, quando la luce non tramonta mai. Per scoprire le tradizioni di queste località e viverle come un vero abitante del posto, sono state disegnate appositamente nuove escursioni. E a bordo, un esperto di viaggi svelerà agli ospiti tante curiosità e aneddoti per "pregustare" ogni visita.

Le esperienze che saranno proposte ai soci C|Club sono davvero uniche: a Stavanger si potrà esplorare in motoscafo i fiordi più inaccessibili; si potranno scoprire le Lofoten in kayak la sera, ma con il sole ancora alto; mentre da Åndalsnes si potrà scegliere un tour che porterà in una malga per gustare i prodotti tipici della Norvegia; a Trondheim si potrà vivere un giorno da vichingo.

Il programma delle crociere C|Club 2023 a bordo di Costa Favolosa si arricchirà ulteriormente di sorprese, nuove attività e ospiti d’eccezione. In particolare, per la seconda delle due crociere, a settembre, che partirà alla scoperta delle più belle e caratteristiche città del Mediterraneo occidentale, con due destinazioni imperdibili come Marocco e Tunisia, per un vero e proprio viaggio dei sensi. Tra le tappe previste ci sono Tunisi, Tangeri e Casablanca, che - con una sosta di un giorno e mezzo - consentirà di raggiungere Marrakech. E poi ancora Cartagena, Malaga, Cadice, Barcellona, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma e Palermo, tra città d’arte, antiche rovine, spiagge, mercati coloratissimi, tradizioni, sapori speziati.

Per rimanere sempre aggiornati sulle crociere C|Club 2023 basta consultare il sito web di Costa Crociere https://www.costacrociere.it/offerte/le-crociere-c-club.html

Le prenotazioni sono disponibili in agenzia di viaggio o tramite il sito web www.costacrociere.it. Per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione, attraverso un’apposita sezione del sito web di Costa Crociere: https://www.costacrociere.it/c-club.html





Itinerario Costa Favolosa C|CLUB 2023 - 25 giugno 2023





Ijumiden (Paesi Bassi), navigazione, Stavanger (Norvegia), Molde (Norvegia), Andalsnes (Norvegia), navigazione, Bodo (Norvegia), Narvik (Norvegia), Leknes (Norvegia) con sosta di un giorno e mezzo, navigazione, Trondheim (Norvegia), Maloy (Norvegia), navigazione, Bremerhaven (Germania), Ijumiden (Paesi Bassi).





Itinerario Costa Favolosa C|CLUB 2023 – 23 settembre 2023





Savona (Italia), Civitavecchia/Roma (Italia), Palermo (Italia), Tunisi, navigazione, Cartagena (Spagna), Tangeri (Marocco), Casablanca (Marocco) con sosta di un giorno e mezzo, Cadice (Spagna), Malaga (Spagna), navigazione, Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Savona (Italia).