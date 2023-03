OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: mercoledì 22 marzo alle ore 18 in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua prende avvio un ciclo di incontri per riflettere e discutere intorno alla risorsa acqua sul territorio, nell’ambito del programma "Cogli l'acqua quando piove". - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: mercoledì 22 marzo alle ore 18 in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua prende avvio un ciclo di incontri per riflettere e discutere intorno alla risorsa acqua sul territorio, nell’ambito del programma "Cogli l'acqua quando piove".





Gli appuntamenti in programma si terranno presso la sede del Gruppo Speleologico GEOS ad Ostuni in via Luigi Tamborrino 12, ogni mercoledì fino al 3 maggio, sempre alle ore 18.

Il primo incontro sarà dedicato al tema "Aspetti meteorologici e territorio" a cura del tecnico meteorologo Michele Conenna.

Seguiranno altri sei appuntamenti, che tratteranno diverse tematiche: dalle fogge e cisterne all’Acquedotto Pugliese ad Ostuni, a cura della prof.ssa Enza Aurisicchio; fogge e stagni nelle Murge dei trulli a cura del dott. Pietro Chiatante e dott. Ennio Santoro; salinizzazione degli acquiferi a cura della dott.ssa Serena Liso; cambiamenti climatici, ciclo dell’acqua e variazioni del livello del mare a cura del prof. Giuseppe Mastronuzzi; idrogeologia del territorio pugliese a cura del prof. Mario Parise; i riutilizzi delle acque depurate a cura dell’Ing. Federico Ciraci.

A conclusione del ciclo di incontri, il 6 maggio, presso il Bosco didattico di Lamacoppa piccola ad Ostuni, si terrà una lettura teatrale, di e con Francesco Soleti dal titolo "Vita attorno alla fontana", l’Acquedotto Pugliese per la gente di Puglia.