Tre "effe" - fashion, food e furniture (arredamento) - e tre Continenti: Europa, America, Asia. È uno strabiliante giro del mondo nel segno della bellezza e dei saperi quello che ha proposto quest'anno Mad Mood Milano, il format ideato dall'imprenditrice salentina Marianna Miceli, all'interno della Fashion Week 2023 della capitale meneghina. Un evento culturale a tutto tondo che ha mescolato sapori e abiti, emozioni e tradizioni, con 29 stilisti, 18 sfilate, e degustazioni, nelle giornate di domenica 26 e lunedì 27 febbraio, nel Museo dei Navigli.





Un "file rouge" inedito ha collegato il Sud Italia (rappresentato da Puglia e Calabria), Repubblica Dominicana e Kazakistan. Ad unire territori così distanti è stata la creatività, il gusto e il divertimento. Sulla passerella milanese, i peperoncini calabresi e i taralli pugliesi sono diventate strepitose collane che hanno abbellito le creazioni degli stilisti, la pietra leccese forgiata in guisa di "rosoni" ha decorato borse, il profumo dei sigari e la dolcezza del rum e del cioccolato dominicani hanno deliziato i palati durante le degustazioni. Persino il tradizionale risotto milanese è stato contagiato dal melting pot culturale di Mad Mood: è stata proposta in degustazione una versione con lo zafferano kazako, simbolo della cucina orientale e il rum dominicano.

Ha aperto la conferenza stampa di presentazione, la console della Repubblica Dominicana Arlene Pena seguita da Aidar Khan per il Kazakistan e Mauro Marzocchi per la Camera di commercio Italiana a Dubai. Tra gli ospiti, il celebre conduttore di Mela Verde su Canale 5, Edoardo Raspelli, con la show girl Sara Salvi, Jasmine Carrisi, Emma del Toro e Massimo Gradini.

Direzione Artistica del Backstage di Sabrina Locci e Cristian Nanni che hanno scelto un Hair e Make up Mood Aggressivo, esteriorizzando l’anima guerriera di ogni Donna, con la partnership di Weeme, Wella e Evagarden.

Ben 29 Designer in programma, Moitie, Ma.La. Studio, Fany Moda Di Angela Fanigliulo & Fom Di Fabio Marino, Roberta Pellegrino, Giannina Azar, Aspara, Irina Naboko, Injufashion | Princessamira, Aisulu Urazbayeva, Salta Kuan, Gulmira Khalidullakyzy, Roza Bissekenova, Klara Sarmanova, Gaukhar Amirova, Valeria Cataudella, Lab33 Di Simona Pontiggia, Tripglom, IIstituto Cordella, Anbiyan Sultanova, Ainura Kassymova, Dana Ashimova, Dana Marlen, Zhanna Eltanova, Alfiya Zhukenova, Assem Srymova, Lunara Abdullaeva, Ainagul Muitenova.

Tutti i designer e relatori sono stati premiati con un prestigioso piatto in ceramica di Grottaglie realizzato da Bottega Vestita.

"Mad Mood Milano cerca da sempre di caratterizzarsi come un evento culturale, un format che porta sotto i riflettori la creatività a tutto tondo, dalla moda al design, dal gusto alle tradizioni – commenta l’imprenditrice Marianna Miceli – dallo scorso anno Mad Mood ha messo radici anche negli Emirati Arabi, nella scintillante Dubai, dove è stata inaugurata Italian House, una casa-vetrina per il design italiano e internazionale nell’emirato simbolo del lusso. La contaminazione tra differenti culture è la cifra stilistica di questo format che diventa di anno in anno sempre più internazionale".

Due intense giornate raccontate dal regista Cosimo Scialpi per Fashion Tv Canale Sky 489 in qualità di Media Partner e condotte dalla celebre giornalista Manila Gorio.