FASANO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Fasano: giovedì 9 marzo, al Cinema Teatro Kennedy, si terrà l'anteprima nazionale del concerto di Paolo Jannacci, accompagnato dai racconti di Enzo Gentile, dal titolo "Ecco tutto qui". Un viaggio nella storia di Enzo Jannacci, attraverso le sue più belle canzoni, interpretate dal figlio Paolo, intervallate dai racconti del giornalista Enzo Gentile, il quale leggerà alcuni brani del libro dedicato alla figura del cantautore milanese.





"Ecco tutto qui" dal titolo di una canzone contenuta in Foto Ricordo, album del 1979, è la storia appassionata di una vita unica e irripetibile, dove l’artista e l’uomo Enzo Jannacci sono fotografati e raccontati da chi lo ha visto e conosciuto da vicino, sul lavoro, tra gli hobby, accompagnandone la carriera e le avventure di tutti i giorni. Diviso per decenni, dai primi coraggiosi esperimenti degli anni Cinquanta, fino al passo d’addio del 2013, il testo ritrae Jannacci come testimone del suo tempo, un mosaico gioioso e tragico insieme, capace di dividersi tra musica e medicina, tra concerti, dischi e produzioni, tra teatro e televisione, pubblicità, regie e arti marziali, cinema e cabaret, senza mai mancare il bersaglio: una traiettoria di umorismo, nonsense e amare riflessioni sui più sfortunati, sui derelitti, sui dimenticati dalla società. Un mistero buffo, come lo avrebbe definito l’amico e maestro di sempre, Dario Fo.

"Sarà una serata – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –, che ricordo essere una prima nazionale, all’insegna del divertimento e dell’emozione, ripercorrendo la vita artistica di Enzo Jannacci attraverso la voce di suo figlio Paolo. Saranno eseguiti i “cavalli di battaglia” di Enzo con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e divertire. Uno spettacolo fatto di musica e parole, il libro sarà presentato grazie all’intervento del giornalista, scrittore e critico musicale Enzo Gentile, e sarà proprio Gentile a guidarci in questo viaggio che è poi un percorso di vita oltre che artistico. Per i ragazzi che hanno seguito il Sudestival – conclude l’assessore – e che fanno parte della giuria, l’ingresso sarà gratuito".

Lo spettacolo è in programma alle 20:30 al Cinema Teatro Kennedy di Fasano con sipario alle ore 21:00.

Prevendita biglietti: dal sito Sudestival € 9,00; al botteghino del Kennedy il 9 marzo € 8,00.