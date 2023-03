FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al potenziamento della pubblica illuminazione in contrada Centorizzi. - L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al potenziamento della pubblica illuminazione in contrada Centorizzi.





L’intervento, che prevede l’installazione di 46 nuovi pali e la rifunzionalizzazione dei due esistenti, interesserà una vasta area compresa tra l’intersezione con via Terracini sino alla complanare della Strada Statale 7.

Questa contrada, da tempo frequentata da gruppi di runners per le loro corse amatoriali, è uno snodo trafficato che congiunge il centro abitato con la Statale Brindisi – Taranto. Sino ad oggi si presenta sprovvista di illuminazione con conseguenti rischi per la sicurezza. La scarsa luce, inoltre, incoraggia in orario serale l’abbandono indiscriminato e criminale dei rifiuti.

L’impianto, dotato di luci con alti standard energetici, sarà controllabile in remoto e garantirà una adeguata illuminazione lungo l’intero percorso.

"L’intervento sulla pubblica illuminazione in contrada Centorizzi – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – era particolarmente atteso dai residenti e da tutti coloro che giornalmente utilizzano questa strada. Abbiamo deciso di investire su un ampio tratto della contrada sino alla complanare per aumentare la sicurezza e scoraggiare i criminali che qui abbandonano i rifiuti. Siamo consapevoli della necessità di intervenire anche in altre zone della Città. Per questa ragione destineremo ulteriori fondi per questa tipologia di lavori".

In questi giorni l’Ufficio Lavori Pubblici ha completato le procedure di gara individuando la ditta che si occuperà dell’intervento. Il cantiere partirà nei prossimi giorni.