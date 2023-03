OSTUNI (BR) - "Forse siamo alla fine di questa infelice e lunga parentesi che ha visto il Comune di Ostuni sciolto per 'infiltrazione mafiosa' e governato da quasi 15 mesi da una Commissione Prefettizia Straordinaria" si legge in una nota stampa a cura del Movimento Scelta Sociale. - "Forse siamo alla fine di questa infelice e lunga parentesi che ha visto il Comune di Ostuni sciolto per 'infiltrazione mafiosa' e governato da quasi 15 mesi da una Commissione Prefettizia Straordinaria" si legge in una nota stampa a cura del Movimento Scelta Sociale.





"L’attività dei commissari prefettizi ha sempre il limite della non legittimazione elettorale ma come Movimento civico 'Scelta Sociale' diciamo grazie alla Commissione per quanto hanno fatto in questi mesi, a prescindere da valutazioni di merito sul loro operato. Nei tempi recenti altre volte la città di Ostuni era stata 'commissariata', mai per un tempo così prolungato e mai per ragioni legate a presunte 'infiltrazioni mafiose', per cui con responsabilità attendiamo che fra qualche mese il Comune ritorni ad essere amministrato dalla buona politica. È di nuovo il tempo per i partiti, per i raggruppamenti civici, per le forze sociali, per le associazioni e per tutti i cittadini di organizzarsi e dare il proprio contributo alla vita politica della città, liberandola dalla triste immagine della 'infiltrazione mafiosa'. Come Movimento civico 'Scelta Sociale' ci impegneremo ad incontrare e ascoltare la città e a preparare la nostra lista di candidati, nella quale ci saranno uomini, donne e giovani impegnati e motivati a ri-dare una nuova spinta di crescita della città. Il Movimento civico 'Scelta Sociale' da sempre si è schierato col centro-sinistra, scelta che confermiamo anche per la prossima tornata elettorale cittadina, per la quale ci impegneremo affinché le forze politiche del centro-sinistra possano convergere tutte insieme, aggregando anche altre formazioni civiche, in una unica ampia e vincente coalizione, superando le dannose divisioni del recente passato che hanno poi favorito il centro-destra. Una coalizione nuova e coraggiosa che, insieme alla storia e all’esperienza di passati amministratori, dia spazio e faccia emergere una generazione di giovani amministratori, a cominciare dalla indicazione della più alta carica amministrativa, magari designando come sindaco una figura femminile, capace di mettere insieme le idee del rinnovamento e della competenza. Una coalizione che lavori con la consapevolezza di recuperare i ritardi degli ultimi anni, per ridare alla città di Ostuni la giusta rilevanza in ambito regionale e nazionale, facendola diventare sempre più una città dove si vive bene, con un territorio curato e tutelato, che privilegia la legalità e l’accoglienza e favorisce la promozione della cultura e gli investimenti. I temi centrali sui quali come Movimento civico 'Scelta Sociale' assicuriamo un impegno forte e continuo sono quelli sui quali da anni abbiamo legato la nostra presenza a Ostuni e soprattutto le attività economiche, l’ambiente e i servizi di aiuto e assistenza alla persona.

1. Riconfermiamo l’importanza principale del LAVORO e pertanto la volontà di essere vicini alle attività economiche e produttive della nostra città, in quanto attività capaci di generare lavoro, specialmente per i giovani.

Tra queste un ruolo decisivo assumono le attività legate al settore turistico e ricettivo, che sono anche un veicolo importante per promuovere il nostro territorio.

2. Una attenzione particolare va riservata al centro-storico, il luogo identitario più significativo della nostra città, che va vissuto in maniera equilibrata e che va fortemente difeso da qualsiasi aggressione edile che ne possa sfigurare i tratti distintivi, a cominciare dalla rimozione degli strati di calce o al non rinnovo della imbiancatura.

3. Tra le opere pubbliche più importanti da finalizzare assume sempre più urgenza, insieme al porto, il funzionamento e il completamento delle rete idrica e fognaria sulla costa, perché non è più pensabile fare turismo o tutela ambientale senza queste decisive opere infrastrutturali. Meglio ancora se il futuro sindaco affida in proposito una delega speciale.

4. 'Scelta Sociale' si impegna a continuare la battaglia in favore della qualità dei servizi ospedalieri, nei confronti degli anziani, delle persone sole e di quelle più svantaggiate.

Ci fermiamo, non vogliamo fare l’elenco dei problemi ma solo esprimere alcune nostre idee e confermare l’impegno e la volontà di continuare a fare qualcosa di buono per la città. Su questi temi, e altri da inserire nel programma della auspicata ampia e nuova coalizione civica e di centro-sinistra, come Movimento civico 'Scelta Sociale', con umiltà e passione, torneremo a chiedere il sostegno ai nostri concittadini" si legge ancora nella nota stampa a cura del Movimento Scelta Sociale.