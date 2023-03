FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Una giornata dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per raccontare la storia del Canto degli Italiani con il Ten. Dario Di Coste, Vicedirettore della Banda della Guardia di Finanza, e il prof. Vincenzo Cuomo, storico delle Istituzioni Militari. - Una giornata dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per raccontare la storia del Canto degli Italiani con il Ten. Dario Di Coste, Vicedirettore della Banda della Guardia di Finanza, e il prof. Vincenzo Cuomo, storico delle Istituzioni Militari.





È questo lo spirito dell’iniziativa in programma lunedì 13 marzo alle 9.00 al Teatro Italia promossa dalla Società Operaia e dall’UNUCI con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Alla manifestazione interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il Consigliere Regionale Maurizio Bruno, l’Assessora Maria Angelotti, il Presidente UNUCI Giovanni Convertini e il Presidente della Società Operaia Cosimo Franciosa.

"Siamo felici – commenta l’Assessora Maria Angelotti – di ospitare una iniziativa dedicata al canto simbolo dell’unità nazionale. È una occasione anche per riabbracciare, dopo il grande successo del concerto della scorsa estate, il nostro concittadino Dario Di Coste che porta il nome di Francavilla Fontana in giro per l’Italia con la Banda della Guardia di Finanza".

A relazionare su "Il Canto degli Italiani", scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, saranno il prof. Vincenzo Cuomo ed il Ten. Dario Di Coste.

Vincenzo Cuomo, giornalista e storico militare, è Cavaliere al merito della Repubblica e autore di numerose pubblicazioni dedicate alle Forze Armate e di Polizia. È membro della Società Italiana si Storia Militare.

Il Ten. Dario Di Coste ha diretto molteplici concerti con varie formazioni bandistiche e orchestre di fiati. Dal 2005 al 2018 è stato maestro direttore della Banda Musicale "Giuseppe Verdi" di Francavilla Fontana. Dal 2018 è Maestro Vicedirettore nella Banda Musicale della Guardia di Finanza.