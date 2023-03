Latiano: venerdì 17 marzo alla Taberna Libraria lo scrittore Filippo Boni presenterà le opere "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te"



LATIANO (BR) - Alla Taberna Libraria di Latiano un appuntamento con l'autore di assoluto rilievo. A tornare in Puglia, per un incontro con l'autore di tutto rispetto, reduce dei graditi e apprezzati eventi di presentazione delle sue opere letterarie in tour estivo per la Provincia di Brindisi, in occasione del Taberna Book Festival, Filippo Boni.





Per la rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci quindi, il contenitore culturale latianese propone per venerdì 17 marzo 2023, una serata con lo scrittore, giornalista e ricercatore di storia contemporanea che, introdotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso, presenterà due sue opere "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te" (Edizioni Longanesi).

Quello nella sala eventi della Taberna Libraria sarà la conclusione di una giornata piena di impegni per lo scrittore toscano che nella mattinata dello stesso giorno allo ore 08:30 incontrerà gli studenti del Liceo Scientifio "Fermi-Monticelli" di Brindisi e alle ore 11:00 quelli dell'Ites "G. Calò" di Francavilla Fontana, appuntamenti fortemente voluti dai rispettivi Dirigenti Scolastici, la prof.ssa Stefania Metrangolo per il Liceo e la prof.ssa Rosanna Petruzzi per l’Istituto Tecnico.

Filippo Boni classe 1980, si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze con una tesi sui massacri nazisti in Toscana. Studioso del Novecento e degli anni di piombo, giornalista, ha pubblicato svariati saggi sulla Resistenza e sull’età contemporanea. Con Longanesi ha pubblicato Gli eroi di via Fani (2018, Premio Firenze-Europa), L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia (2019) e Muoio per te (2021).

"Gli eroi di via Fani" I cinque agenti della scorta di Aldo Moro: chi erano e perché vivono ancora nel quale si affrontano i fatti del 16 marzo 1978, quando, in via Fani a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti si sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico Filippo Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di sposare l'uomo che amavano. In questo libro, Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un'Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.

Il libro "Muoio per te" racconta di quanto accaduto tra il 4 e l’11 luglio 1944 a Cavriglia, piccolo comune toscano dove 192 civili maschi tra i 14 e i 95 anni furono massacrati dai nazisti. Molti di loro si consegnarono spontaneamente, certi della propria innocenza. Qualcuno si offrì per salvare gli altri. Alcuni tradirono. Nel testo le storie di quei 192 uomini ingiustamente dimenticati dalla storia.

I posti sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 3384308881 e 3497185690.