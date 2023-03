- MARINA DI NOVAGLIE (LE) - La giornata di Gabriele comincia molto presto. Ogni giorno dell’anno, ha la fortuna di poter vedere l’alba sull’incantevole mare di Novaglie, splendida scogliera fra Leuca e Castro.La moglie, Angela, farmacista ad Acquarica del Capo e a Maglie, deve uscire di casa molto presto per raggiungere il posto di lavoro, per cui al giovane papà tocca il compito di accudire i due bambini, Diego e Francesco. Lo fa volentieri, con gioia, amore, pazienza, Una giornata piena, un papà superimpegnato. Prepara la colazione al più grande, Diego, lo porta a scuola nella vicina Corsano, torna e fa lo stesso col biberon di Francesco.Se la cava da solo anche col bagnetto, poi lo culla per farlo addormentare e quando si sveglia lo porta a spasso in carrozzina. A pomeriggio aiuta Diego nei compiti, lo accompagna in palestra, al calcetto, al limite una passeggiata in bicicletta se il tempo è bello, o alla festa di compleanno degli amichetti.Oggi che si festeggia San Giuseppe, la festa dei papà e che c’è tutta una scuola di pensiero di uomini e donne che, chissà perché, rinunciano a priori a diventare padri e madri, perché questo è il trend, vogliamo tributare una standing-ovation a Gabriele, un ragazzo che fa il padre con impegno, senza risparmio di tempo e di energie.Chi mai lo avrebbe detto che un giorno - nel Sud delle famiglie numerose dell’altro secolo (il padre Salvatore, maresciallo dei CC in pensione, proviene da una famiglia di ben 9 figli) – si vivesse il dramma del calo demografico e accudire i propri figli facesse notizia?San Giuseppe, pensaci tu!