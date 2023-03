VICO DEL GARGANO (Fg) – E’ stato approvato e finanziato, nell’ambito del PNRR, il progetto presentato dal Comune di Vico del Gargano per interventi di efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Manicone-Fiorentino. Per migliorare le strutture potranno essere investiti 986mila euro. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale è tra i 24 approvati in tutta la Puglia. “Siamo molto contenti”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino, “le risorse assegnateci permetteranno di fare del nostro istituto comprensivo un piccolo gioiello, ma soprattutto lo renderanno ancora più accogliente per chi lo vive ogni giorno. Sull’edilizia scolastica e, più in generale, su ogni iniziativa per rendere più funzionali e moderne le scuole di Vico del Gargano continuiamo a investire, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Agli interventi per l’efficientamento energetico, infatti, si aggiungono i 350mila euro già assegnati per la palestra di via Aldo Moro e i 980mila euro per la nuova palestra del Manicone-Fiorentino. Sempre per la stessa struttura scolastica, inoltre, presto avremo la nuova sala mensa con l’annessa cucina interna. Al termine di questa lunga serie di lavori, per il nostro istituto scolastico comprensivo avremo completato un importante ciclo di interventi di ammodernamento”, ha spiegato il sindaco di Vico del Gargano.“Completeremo presto anche le nuove indagini tecniche sulla tenuta antisismica del Fiorentino, poiché sono state già effettuate sull’altro plesso, in modo da verificare se e in che modo possa essere utile rafforzare ulteriormente la struttura”, ha aggiunto Michele Sementino.“Le scuole sono state una priorità in tutti questi anni, continueranno a esserlo fino all’ultimo giorno del mandato di questa amministrazione comunale, e con questi interventi già finanziati poniamo le basi per una continuità fondamentale sul miglioramento dell’edilizia scolastica di diretta competenza comunale”.