La Settimana Santa a Canosa di Puglia è da sempre stata importante riferimento per la collettività in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo, che nel percorso di fede e di religiosità carico di emozioni, in cui la sacra liturgia e la pietà popolare, gelosamente conservate rivivono nelle tradizionali processioni. La Settimana Santa a Canosa di Puglia è da sempre stata importante riferimento per la collettività in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo, che nel percorso di fede e di religiosità carico di emozioni, in cui la sacra liturgia e la pietà popolare, gelosamente conservate rivivono nelle tradizionali processioni.





Nell’opuscolo "I Riti della Settimana Santa a Canosa di Puglia", che nel progetto a cura dell’Associazione Culturale Settimana Santa Canosa, anche per l’aiuto a tanti turisti e concittadini della città, che nella Settimana Santa, arrivavano per seguire i riti processionali e le funzioni religiose. Ma continuano nella settimana che precede la Pasqua, e con l’ultimo ma più bello nella Festa delle Primizie nella Domenica dopo Pasqua, offrono uno spettacolo unico ed indimenticabile ha chi visita la città. In una commistione di sacro e profano, che affonda le sue radici in tempi remoti, i Riti della Settimana Santa e I Riti di Pasqua proiettano la città in una realtà mistica e suggestiva.

Non tutto è perso, per entrare in tutto i vostri PC e Cellulari di ultima generazione, l’opuscolo puoi leggerlo, vedere i video delle Processioni come quella della Processione dell’Addolorata del Venerdì di Passione, la Processione dei Misteri del Venerdì Santo, la Processione della Desolata del Sabato Santo, con l’Inno della Desolata, un canto seguito da tutti noi. Infine con i Riti di Pasqua nella seconda Domenica dopo Pasqua, la Processione di Maria SS. della Fonte, che nel giorno della Festa delle Primizie, in un periodo liturgicamente la Madonna partecipa pienamente sia alla Passione del Figlio sia alla Sua Resurrezione.

Nell’iniziativa intrapresa si può scaricare e leggere l’Opuscolo dedicato a Riti della Settimana Santa a Canosa di Puglia qui: https://www.flipbookpdf.net/web/site/d7ed5acc430ac10127e4d6f9d06862811bf4c06b202303.pdf.html#page/1

L’Opuscolo "I Riti della Settimana Santa a Canosa di Puglia" è patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia Assessorato alla Cultura, Regione Consiglio Presidenza Consiglio Regionale, Archeoclub d’Italia Sezione di Canosa Ponte Romano e Puglia Promozione Agenzia Regionale del Turismo.

Nel tramandare a tutti questo importante contributo nelle tradizioni della Settimana Santa a Canosa di Puglia e Riti di Pasqua. Noi ci crediamo!

Grazie per quello che possiamo realizzare per la nostra città.





Associazione Culturale Settimana Santa Canosa