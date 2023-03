TARANTO - Un tour sensazionale per presentare il nuovo album, a otto anni dall’ultimo lavoro in studio, e una tappa, quella di Taranto, che si preannuncia ricca di emozioni. Rosalino Cellamare, in arte Ron, il 2 aprile alle ore 21.00 salirà sul palco del Teatro comunale Fusco per far sognare il pubblico ionico con le canzoni senza tempo di una carriera lunga 50 anni e i nuovi brani dell’album "Sono un figlio", pubblicato lo scorso settembre. Si tratta dell’ennesimo appuntamento d’eccezione per la fortunatissima stagione musicale messa a punto dalla storica arena tarantina e dall’amministrazione comunale con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese. - Un tour sensazionale per presentare il nuovo album, a otto anni dall’ultimo lavoro in studio, e una tappa, quella di Taranto, che si preannuncia ricca di emozioni. Rosalino Cellamare, in arte Ron, il 2 aprile alle ore 21.00 salirà sul palco del Teatro comunale Fusco per far sognare il pubblico ionico con le canzoni senza tempo di una carriera lunga 50 anni e i nuovi brani dell’album "Sono un figlio", pubblicato lo scorso settembre. Si tratta dell’ennesimo appuntamento d’eccezione per la fortunatissima stagione musicale messa a punto dalla storica arena tarantina e dall’amministrazione comunale con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese.





«La musica torna protagonista sul palco del Teatro Fusco con un’istituzione della canzone italiana come Ron – ha dichiarato l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, da cinque decenni autore di brani indimenticabili. È l’ennesima data sold out ormai da tempo, il pubblico tarantino si è riaffezionato al teatro anche grazie ai grandi nomi che calcano questo palcoscenico».

"Sono un figlio", con etichetta Le Foglie E Il Vento e distribuito da Sony Music, è un album molto intimo, in cui Ron racconta il suo vissuto familiare ma anche la semplice quotidianità, riuscendo a far breccia in chi ascolta grazie anche a un linguaggio puro ma efficace. Al Teatro Fusco sarà possibile ascoltare per la prima volta dal vivo brani come Diventerò me stesso, Più di quanto ti ho amato, Abitante di un corpo celeste e Sono un figlio, che ha dato il titolo alla raccolta, ma non mancheranno le canzoni più famose della carriera di Ron, come Vorrei incontrarti fra cent’anni, Il gigante e la bambina e Una città per cantare. La tournée teatrale fa eco al successo dei concerti della scorsa estate e alla doppia raccolta dei suoi brani, "Non abbiam bisogno di parole", pubblicata la scorsa primavera.

Lo spettacolo vede la regia di Stefano Genovese, ad accompagnare Ron sul palco ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Roberto Gallinelli (basso), Matteo Di Francesco (batteria) e Stefania Tasca (voce).

«Ospitiamo nel nostro teatro un protagonista indiscusso della musica d’autore del nostro Paese – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –, che attraverso le sue canzoni ha saputo emozionare lungo l’arco dei suoi 50 anni di carriera. In questa serata gli spettatori saranno rapiti dalla musica di Ron, un autore che ci ha regalato delle autentiche perle e che si mette a nudo con un album a forti tinte autobiografiche».

Lo spettacolo è SOLD OUT. Qualora i giornalisti volessero richiedere un accredito si prega di fare richiesta entro e non oltre sabato 1° aprile al seguente numero: 3208221720.