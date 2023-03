ALBEROBELLO (BA) - Un appuntamento dedicato al gusto ma anche rivolto a puntare l’accento sull’importanza dell’attenta scelta degli ingredienti di base in panificazione e pizzeria. Mercoledì 29 marzo dalle ore 18:00, Profumi dal Ponte, storica panetteria-focacceria-caffetteria con sede ad Alberobello (Ba), ospiterà l’evento “La triade del gusto. Pane, pizza e panzerotti”, nel quale a confrontarsi sul potere delle farine, dal legame con la terra alle proprietà nutrizionali, saranno il padrone di casa Mario D’Oria, Gabriele Bonci (Naturalmente Bonci) e Francesco Colella (Spacciagrani).L’appuntamento sarà quindi occasione per i tre maestri di puntare l’attenzione su metodi e processi di preparazione di prodotti di panificazione e pizzeria, ma anche di approfondire le proprie scelte in laboratorio, sottolineando l’importanza dell’accuratezza nella selezione delle materie prime base, partendo già dalla farina, nel rispetto di alcuni principi fondamentali: preservazione degli elementi nutritivi, stagionalità e filiera corta.A fare gli onori di casa sarà Mario D’Oria, che ha fatto delle farine integrali e semintegrali, ottenute con i vecchi sistemi di abburattamento, le protagoniste della sua produzione insieme al lievito madre. Con lui ci sarà il noto chef Gabriele Bonci, che con il suo ultimo libro “Madre Pizza” (De Agostini) sottolinea come per lui la pizza e il pane rimarranno sempre legati alla terra e al lavoro di chi la coltiva. Ad affiancarli ci sarà Francesco Colella, che, dopo aver girato il mondo per arricchire il suo bagaglio di conoscenze, oggi gestisce un forno indipendente a Conversano (Ba), tappa obbligata di chi è attento alla provenienza delle materie prime e alle modalità di lavorazione.In occasione dell’evento, dalle ore 18:45 alle 20:30, sarà offerta una degustazione gratuita di prodotti da forno (panzerotti, pinsa e pane). L’appuntamento è organizzato con il supporto di Alessandro Ruver e Masseria Torricella, e si svolgerà nella sede di Profumi dal Ponte in via Barsento n. 8 ad Alberobello (Ba). Sarà possibile assistere alla conversazione a tre all'interno del locale fino ad esaurimento dei posti e all'esterno attraverso un maxischermo.