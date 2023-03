TORRICELLA (TA) - Si affaccia sullo Jonio la prima "finestra" del Campionato Italiano Formula Challenge: il 12 marzo, sul circuito Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, si corre la settima edizione del FC "Magna Grecia", organizzato dall’ASD La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport e valevole come prova di apertura del torneo tricolore ACI SPORT 2023. - Si affaccia sullo Jonio la prima "finestra" del Campionato Italiano Formula Challenge: il 12 marzo, sul circuito Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, si corre la settima edizione del FC "Magna Grecia", organizzato dall’ASD La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport e valevole come prova di apertura del torneo tricolore ACI SPORT 2023.





Prototipi, formule Slalom, kartcross, bicilindriche, vetture Rally e Racing Start, in questa specialità concorrono quasi tutte le categorie del motorsport che scendono in gara, diretta dal lucano Carmine Capezzera, per un confronto sia di classe e di gruppo che ai fini di una classifica assoluta, rendendo la bagarre avvincente sia dal punto di vista sportivo che dello spettacolo.

Lungo i 1350 mt del singolare tracciato jonico, caratterizzato da un percorso tecnico, con un tratto tortuoso ed uno veloce, e con la particolarità di una pendenza altimetrica che esalta la sfida tra piloti e macchine, la scorsa edizione è stata dominata dal pilota di Fasano Donato Argese, al volante di una Radical SR4, primo assoluto davanti a Giuseppe Palumbo, su Chiavenuto Suzuki, e Vito Sgobio, su Elia Avrio.

Le iscrizioni al "Magna Grecia" sono aperte fino alle ore 24 di martedì 7 marzo e gli organizzatori ricordano che la procedura si svolge rigorosamente on line sul sito www.acisport.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero telefonico 3662064526 o visitare la pagina Facebook Pista Fanelli.