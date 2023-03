Pixabay

LECCE - Imprese femminili tra alti e bassi in provincia di Lecce. Sono 14.955 e rappresentano quasi un quarto delle aziende attive salentine. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto da Davide Stasi, che ha analizzato l’andamento delle imprese in «rosa».Il valore più alto è stato raggiunto a giugno scorso: il 30 giugno si contavano 15.044 aziende attive in rosa per poi scendere a 14.955 aziende a fine anno.L’analisi per settori economici evidenzia una consistente presenza imprenditoriale femminile nel commercio con 4.697 imprese attive che rappresentano quasi un terzo del totale delle imprese femminili; nell’agricoltura si contano 2.847 imprese, nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.703 imprese e nelle «altre attività di servizi» (prevalentemente servizi alla persona) con 1.652 imprese. Le attività manifatturiere sono 935, via via decrescendo gli altri settori.«Lo studio prende in esame le imprese attive – spiega Davide Stasi – ovvero quelle iscritte in Camera di Commercio, ad eccezione delle inattive e di quelle sottoposte a procedure concorsuali. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock totale delle imprese presenti nel Registro delle imprese. Dall’analisi – aggiunge Stasi – emerge che il contesto imprenditoriale femminile ha caratteristiche proprie rispetto alle imprese gestite da uomini: una maggior concentrazione nel settore dei servizi (67 per cento contro il 56 per cento) e sono di minori dimensioni (il 97 per cento sono micro imprese fino a nove addetti, contro il 94 per cento delle maschili). Inoltre le imprese femminili hanno una minore capacità di sopravvivenza: a tre anni dalla loro costituzione, restano ancora aperte il 79 per cento delle attività guidate da donne, rispetto all’84 per cento di quelle a guida maschile e, dopo cinque anni, la quota delle imprese femminili che sopravvivono è del 68 per cento, contro il 74 per cento delle altre. Il panorama imprenditoriale femminile è caratterizzato da peculiarità e fragilità che il legislatore ha cercato di affrontare, implementando, negli ultimi anni, gli strumenti di sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione di donne. Gli interventi hanno riguardato il sostegno al credito e ma anche il sostegno finanziario diretto, assieme all’avvio di azioni per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, affidate ad organismi pubblici a ciò preposti. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato costituito il Comitato Impresa Donna tra le cui attribuzioni rientra quella di formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia. L’incremento maggiore si registra nelle attività dei servizi alloggio e ristorazione, nell’agricoltura e nelle altre attività di servizi. Le risorse del Pnrr possono contribuire a rafforzare il quadro».Questo il trend delle imprese femminili attive in provincia di Lecce, anno per anno: 14.113 a fine 2015; 14.276 l’anno dopo; 14.417 nel 2017; 14.459 l’anno successivo; 14.556 nel 2019; 14.550 nel 2020, 14.933 nel 2021 e 14.955 a fine 2022.