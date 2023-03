Oria: una bellissima soddisfazione per il giovane Vincenzo Alighieri a "The Voice Kids"



ORIA (BR) - Una bellissima soddisfazione per un giovane di Oria, in provincia di Brindisi. Vincenzo Alighieri, di soli 13 anni, ha avuto modo di partecipare al nuovo programma di Antonella Clerici, su Rai Uno, dal titolo "The Voice Kids". - Una bellissima soddisfazione per un giovane di Oria, in provincia di Brindisi. Vincenzo Alighieri, di soli 13 anni, ha avuto modo di partecipare al nuovo programma di Antonella Clerici, su Rai Uno, dal titolo "The Voice Kids".





Appassionato di magia e, soprattutto, dei generi musicali del passato, Vincenzo ha il ritmo delle canzoni degli Anni ’60 che gli scorre nelle vene e rifiuta i generi trap e rap che ascoltano i suoi compagni di classe.

Il giovane, sul palco, ha lasciato tutti stupiti cantando un brano del 1964, ovvero "Quando vedrai la mia ragazza" di Little Tony. A girarsi, durante la sua esibizione, sono stati I Ricchi e Poveri e poi Gigi D'Alessio. Alla fine, Vincenzo, è entrato a far parte del team dei Ricchi e Poveri.

Non ci resterà altro che aspettare la finale di The Voice Kids sabato 11 marzo 2023 per sapere chi vincerà questo nuovo contest.