OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: giovedì 16 marzo 2023, alle ore 18 presso il salone della chiesa Parrocchia Madonna del Pozzo, sarà presentato il libro "Passeggiate ostunesi" di Enza Aurisicchio pubblicato da Calamo Specchia nel 2022 nella collana Le onde. I saluti saranno a cura di Stefano Latini (presidente LNI Ostuni) e la serata sarà presentata dalla prof.ssa Maria Concetta Nacci.





Per quel che riguarda l’evento, è organizzato dalla Lega Navale Sezione Ostuni Villanova nell’ambito delle attività ricreative e culturali promosse dalla Lega per i soci e per il territorio della città.